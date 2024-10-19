Пекин завершил развертывание придорожных объектов для автономного вождения на площади 600 квадратных километров. В будущем планируется расширить зону до 3000 квадратных километров, что откроет новые возможности для тестирования и внедрения технологий.

Пекин завершил важный этап в развитии автономного вождения, развернув придорожные объекты на 600 квадратных километрах. Следующий шаг — расширение зоны до 3000 квадратных километров (почти пятая часть общей площади муниципалитета Пекина), что позволит значительно увеличить масштаб тестирования и внедрения автономных транспортных средств.

В демонстрационной зоне работают такие компании, как Baidu, Pony.ai, WeRide, Neolix и JD.com, которые активно разрабатывают различные сценарии применения для беспилотных автомобилей. Эти сценарии включают не только пассажирские перевозки, но и беспилотную доставку и патрулирование. Подобные проекты требуют тесного сотрудничества и инновационных подходов, что и происходит в Пекине.

На сегодняшний день 33 компании получили лицензии на дорожные испытания, что позволяет почти 900 автомобилям проходить тестирование. Пробег для испытаний уже превысил 32 миллиона километров, что составляет более четверти всех испытаний в стране.

Ключевые транспортные узлы, такие как аэропорт Дасин и Южный железнодорожный вокзал, уже начали тесты на подключение к автономному вождению. Важной частью развития автономного вождения стали "Пекинские правила по автономному вождению транспортных средств", подготовленные в июне. Проект включает четыре этапа — от дорожных испытаний до пилотных работ в сфере дорожно-транспортных услуг.