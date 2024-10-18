Аналитики TrendForce предсказывают, что падение спроса на флэш-память NAND приведет к снижению цен на 3-8% в четвертом квартале 2024 года. В то время как корпоративные SSD могут немного вырасти в цене, остальной рынок столкнется с серьезными вызовами.

По данным TrendForce, рынок флэш-памяти NAND сталкивается с серьезными изменениями. Ожидания по спросу оказались ниже прогнозов, что повлияло на цены на продукцию NAND Flash. Снижение спроса во второй половине 2024 года заставило контрактные цены на пластины упасть в третьем квартале, и эта тенденция продолжится. Эксперты предсказывают, что в четвертом квартале цены снизятся на 3–8%.

Интересно, что корпоративные SSD, в отличие от других сегментов, могут показать небольшой рост цен — от 0 до 5%. Это связано с устойчивым спросом на эти устройства, что позволяет производителям сохранять более высокие цены. Однако для потребительских SSD и UFS ситуация выглядит куда менее радужной. Слабые продажи конечных продуктов заставляют покупателей действовать осторожно, что приводит к консервативным стратегиям закупок.

Согласно прогнозам, цены на клиентские SSD могут упасть на 5–10%. Инфляция и недостаток реальных применений для ИИ тормозят значительные обновления, несмотря на активные попытки производителей внедрить новые технологии. В то же время, крупные игроки на рынке вернулись к полной загрузке мощностей, что создало избыток предложения. Параллельно с этим растет разрыв между ценами на спотовом рынке и контрактами OEM, что еще больше ограничивает возможности для повышения цен.

В сегменте eMMC и UFS также наблюдается падение цен — ожидается снижение на 8–13%. Производители смартфонов и ноутбуков принимают меры по сокращению запасов, что приводит к более осторожным заказам на NAND Flash. Несмотря на появление новых моделей, таких как iPhone 16 и складные телефоны Huawei, покупатели остаются настороженными, что препятствует росту цен.

Согласно TrendForce, розничный спрос на клиентские SSD и другие устройства остается слабым с начала 2024 года. Даже сезонные распродажи не смогли привлечь покупателей, а замедление экономики в Китае также негативно сказывается на спросе. Эти факторы приводят к тому, что производители модулей вынуждены держать избыточные запасы и использовать стратегии снижения цен, чтобы оставаться конкурентоспособными.

В результате, ожидаемое падение цен на пластины флэш-памяти NAND может составить 10–15% в четвертом квартале. Если рыночные условия ухудшатся, снижение может оказаться еще более значительным.