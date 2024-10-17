Цены на золото достигли нового рекорда, превысив 2710 долларов за тройскую унцию на фоне политической нестабильности в США. Активные закупки центральными банками также способствуют росту стоимости драгметалла.

На финансовых рынках золото снова привлекает внимание. Его цена достигла исторического рекорда, превысив 2710 долларов за унцию. Этот рост стал результатом множества факторов, включая неопределенность на политической арене США и глобальную геополитическую напряженность.

Согласно данным Чикагской товарной биржи, цена декабрьского контракта на золото поднялась на 0,74%, достигнув 2711,3 долларов за унцию. Это событие стало знаковым, поскольку предыдущий максимум был зафиксирован всего несколько недель назад — 26 сентября, когда цена составила 2708,7 долларов.

Почему же золото так стремительно дорожает? Во-первых, драгметалл традиционно рассматривают как безопасный актив в условиях нестабильности. Аналитики UBS Group отмечают, что неопределенность, связанная с предстоящими президентскими выборами в США, только усиливает интерес инвесторов к золоту. Они уверены, что волатильность на рынках продолжит расти, пока не определится новая администрация.

Кроме того, ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системы США также способствуют росту цен. За последний год повышение ставок не смогло остановить восходящий тренд, и сейчас многие эксперты прогнозируют более мягкую денежно-кредитную политику. Слабая доходность облигаций США и продолжающиеся военные конфликты, безусловно, добавляют масла в огонь.

На ежегодном собрании Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов участники выразили уверенность, что цены на золото могут достичь 2941 доллара за унцию в ближайшие 12 месяцев. Вице-президент Zaner Metals Питер Грант даже упомянул о возможности увидеть цену около 3000 долларов в первом квартале 2025 года.