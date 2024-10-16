Группа астрономов из Китая и Канады обнаружила самый старый звездный диск в галактике Млечный Путь, который может изменить наши представления о ее эволюции. Этот диск, названный PanGu, содержит звезды, возраст которых составляет около 13,4 миллиарда лет.

Недавнее открытие команды ученых из Китайской академии наук и Университета Торонто заинтересовало научное сообщество. Они сообщили о находке самого старого звездного диска в нашей галактике, который, обратившись к китайской мифологии, назвали PanGu – буквально означает «древний диск».

В ходе своего исследования команда использовала звезды с высоким α-диапазоном и значительным угловым моментом, чтобы определить возраст звезд в различных областях галактики. Ранее астрономы считали, что Млечный Путь образовался как единое целое, но со временем он поглотил множество меньших галактик, что затрудняло понимание его первоначальной структуры. Новая работа позволяет сосредоточиться на конкретной группе звезд, которые, по мнению ученых, представляют собой исходный диск.

Датировав звезды, специалисты пришли к выводу, что общая масса этого диска составляет около 3,7 миллиарда солнечных масс. Это открытие ставит под сомнение прежние теории о том, как быстро Млечный Путь мог накапливать массу. Первые звезды, как считалось, появились примерно 400 миллионов лет после Большого взрыва, что соответствует 13,4 миллиарда лет назад. Тем не менее, согласно новым данным, у галактики не было достаточного времени для формирования такой массы.

Ученые уверены, что постоянный процесс звездообразования мог привести к накоплению массы, поскольку многие из ранних звезд могли исчезнуть в результате взрывов сверхновых. Команда предполагает, что современный диск PanGu составляет лишь 2,2 миллиарда солнечных масс, что составляет всего 0,2% от текущей массы Млечного Пути. Это открытие подчеркивает, насколько значительная часть нашей галактики состоит из материала, унаследованного от других галактик.

Кроме того, группа считает, что Млечный Путь достиг своего максимального размера около 11 миллиардов лет назад. Открытие предполагает, что галактики могут начать формировать упорядоченные диски гораздо раньше, чем считалось ранее, что согласуется с недавними наблюдениями далеких галактик, проведенными космическим телескопом Джеймса Уэбба.