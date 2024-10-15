Серия Vivo X200 показывает сильные результаты на старте, с предварительными заказами, превышающими 150% по сравнению с предыдущей линейкой. Особенно выделяются модели Pro, которые продемонстрировали рост предварительных заказов на 200%.

Компания Vivo представила свою новую флагманскую серию X200, которая сразу же привлекла внимание потребителей. Старт продаж оказался успешным, с предварительными заказами, значительно превышающими показатели предыдущей линейки.

Предварительные заказы на серию X200 достигли 150% от объема заказов на предшествующую модель в первый день. Особенно впечатляют результаты моделей Pro, таких как X200 Pro и X200 Pro mini, которые показали рост на 200%. Эти устройства стали первыми в мире смартфонами, использующими процессор MediaTek Dimensity 9400, что несомненно привлекло внимание технологических энтузиастов.

Цены в Китае на новые модели начинаются с 4299 юаней (в переводе по сегодняшнему курсу ЦБ РФ – 58 000 руб.) за стандартную версию, в то время как варианты Pro стартуют от 4699 юаней (в переводе по сегодняшнему курсу ЦБ РФ – 63 430 руб.). Стандартный X200 предлагает 6,67-дюймовый OLED LTPS-дисплей с поддержкой 10-битного цветопередачи и максимальной яркостью 4500 нит. В его тройной камере находятся три 50-мегапиксельных датчика, включая основной, телеобъектив и сверхширокоугольный.

Модели Pro идут дальше, предлагая LTPO-дисплей с частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает более плавное отображение. Рамки этих моделей стали тоньше — всего 1,63 мм. Pro mini имеет более компактный 6,31-дюймовый экран. В области фотографии версии Pro комплектуются новым 50-мегапиксельным датчиком Sony LYT-818 и мощным 200-мегапиксельным телефотообъективом Zeiss APO, в то время как Pro mini сохраняет 50-мегапиксельный телеобъектив.

Обе модели Pro оснащены чипом обработки изображений Vivo V3+, который позволяет снимать 4K HDR видео и записывать в 10-битном формате Log на скорости 60 кадров в секунду. Аккумуляторы Pro и Pro mini имеют емкость 6000 мАч и 5800 мАч соответственно, с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт.

С точки зрения программного обеспечения, серия X200 работает на обновленной версии Origin OS 5, которая включает в себя функции искусственного интеллекта и элементы интерфейса, напоминающие «Динамический остров».