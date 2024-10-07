Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил о выделении 400 миллионов евро на программу беспилотников для Украины.

По информации агентства Reuters, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс совершил неожиданный визит в Киев, где объявил о значительном вложении в размере 400 миллионов евро в развитие современных беспилотных летательных аппаратов для Украины.

Во время своего визита министр подчеркнул, что план включает в себя разработку различных типов беспилотников, включая разведывательные, оборонительные и ударные дроны. Брекельманс отметил, что Украина нуждается в более мощных беспилотниках для успешного поражения военных объектов РФ. Он также сообщил, что около половины средств будет потрачено на разработки в Нидерландах, в то время как оставшаяся часть распределится между Украиной и другими странами-партнерами.

По словам министра, успешная реализация этого проекта может привести к дополнительному финансированию для увеличения объемов производства дронов. Брекельманс также посетил Харьков, где высказал мнение, что атаки на военные объекты на территории России представляют собой единственный способ защиты города.