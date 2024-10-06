Intel подтвердила, что процессор Panther Lake получит нейронные блоки пятого поколения, известные как NPU5. Ожидается, что новинка станет частью серии Core Ultra 300 и значительно расширит возможности ИИ на ПК.

Компания Intel снова привлекает внимание к своим разработкам в области искусственного интеллекта. На этот раз она анонсировала, что процессор Panther Lake будет оснащен нейронными блоками пятого поколения, известными как NPU5. Этот шаг обещает изменить подход к обработке данных и улучшить производительность в ИИ-приложениях.

Согласно информации от VideoCardZ, Intel планирует выпустить Panther Lake в виде процессора Core Ultra 300. Этот процессор станет третьим значительным обновлением в линейке NPU после Meteor Lake и Lunar Lake, которые уже получили NPU3 и NPU4 соответственно.

В настоящее время Intel интегрировала NPU в свои процессоры Meteor Lake и Lunar Lake, но их функциональность ограничивается выполнением базовых задач ИИ. Новый NPU5, по всей видимости, позволит значительно расширить этот функционал и улучшить взаимодействие с приложениями, использующими искусственный интеллект.