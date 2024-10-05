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Кадыров передал 100 боевых "Джихад-машин" для СВО
Рамзан Кадыров передал первые 100 боевых машин, разработанных в Чечне, для нужд специальной военной операции. Эти машины, спроектированные на базе шасси ГАЗ "Соболь" и ГАЗ "Садко", уже готовы к использованию на фронте.

5 октября в Грозном состоялось важное событие для военных сил России. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил о передаче первых 100 единиц боевых машин, известных как "Джихад-машины", для нужд Специальной военной операции. Эта инициатива не только укрепляет военные возможности, но и подчеркивает стремление региона внести свой вклад в общую безопасность страны.

"Джихад-машины" представляют собой боевые машины, разработанные на базе шасси ГАЗ "Соболь" и ГАЗ "Садко". В процессе создания этих машин разработчики учли не только технические характеристики, но и мнения самих бойцов, находящихся на передовой. Кадыров отметил, что его предложения и идеи нашли отражение в конечном продукте.

Серийное производство этих машин стартовало в 2024 году в Чечне. За короткий срок инженеры смогли наладить эффективный процесс, что говорит о высоком уровне их подготовки и организованности. Разработка конструкторской документации прошла под руководством Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, что добавляет дополнительный уровень доверия к качеству продукции.

Испытания "Джихад-машин" состоялись на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Это место стало полигоном для проверки всех заявленных характеристик и функциональности новых боевых машин. Успешные испытания подтвердили их готовность к использованию в сложных условиях боевых действий.

Передача техники в зону специальной военной операции осуществляется через общероссийское общественное движение "Народный фронт "За Россию". Это движение активно участвует в поддержке армии и обеспечении ее всем необходимым. Кадыров выразил надежду, что "Джихад-машины" окажут значительное влияние на эффективность выполнения задач, стоящих перед российскими военными.

#сво #военная техника #кадыров #чечня #джихад-машины
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