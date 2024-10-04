Военные корреспонденты "Русской весны" рассказали о героическом бое, в котором два российских БТР столкнулись с колонной из 19 единиц техники ВСУ. Этот эпизод стал настоящим примером мужества и тактического мастерства российских морпехов.

На фоне напряженной обстановки на Курском направлении разразилось эпическое сражение, которое привлекло внимание военных корреспондентов. Два БТР-82А, принадлежащие 810-й бригаде морской пехоты, стали главными героями этого боя, когда встретили разведподразделение ВСУ из 19 единиц техники, в основном броневиков MaxxPro, 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Подробное видео этого столкновения появились в Telegram-канале "Русской весны".

Ситуация развивалась стремительно. Два российских БТР, мастерски замаскированные и расположенные в огневой засаде, неожиданно открыли огонь по противнику. Колонна ВСУ, пытавшаяся прорваться в тыл российским войскам, столкнулась с мощным сопротивлением. Несмотря на численное превосходство, украинские военные не смогли справиться с точный и слаженной стрельбой морпехов.

Из 19 единиц техники, только 12 смогли добраться до района поселка, в то время как восемь машин были уничтожены на месте. Четыре единицы продолжили движение, но продвижение было недолгим — их также уничтожили другие подразделения. Пять машин, не дойдя до основной дороги, развернулись и начали отступление по полевым дорогам.