Компания Beta Technologies представила свою первую пассажирскую версию электрического самолета с вертикальным взлетом и посадкой.

Американская компания Beta Technologies сделала значительный шаг в области электрической авиации, представив пассажирскую версию своего самолета с вертикальным взлетом и посадкой ALIA.

Beta Technologies привлекла более $860 миллионов инвестиций от таких компаний, как Amazon's The Climate Pledge. В отличие от конкурентов, таких как Joby Aviation и Archer Aviation, Beta не стремится создать собственную сеть воздушных такси. Вместо этого стартап позиционирует себя как производитель оригинального оборудования (OEM), предлагая самолеты и зарядные решения различным клиентам.

Сейчас Beta сотрудничает с клиентами из оборонной сферы, грузоперевозок и медицинской логистики, включая такие компании, как United Therapeutics, UPS и ВВС США. Ожидается, что компания выйдет на новые рынки к 2025 году. Важно отметить, что Beta уже разработала зарядную сеть, состоящую из 34 действующих станций, а более 50 находятся на стадии разработки.

Основатель и CEO компании Кайл Кларк отметил, что пассажирские перевозки всегда были частью их стратегии. Однако, прежде чем перейти к пассажирским рейсам, стартап сосредоточился на медицинских и грузовых перевозках для обеспечения безопасности и сертификации. Хотя полноценный прототип пассажирского самолета еще не создан, концепция основана на существующих моделях, что упрощает сертификацию и производство.

Пассажирская версия будет отличаться увеличенным количеством окон и вместимостью для пяти пассажиров, а также наличием кабины для пилота и багажного отделения. Все версии самолета смогут перевозить около 635 кг, что уже подтвердили в ходе испытаний.

Кларк утверждает, что у Beta больше летных часов, чем у любой другой компании в этой области. Он уверен, что накопленный опыт позволит быстрее завоевать доверие клиентов. Ожидается, что сертификация самолетов Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) займет 13-14 месяцев. Beta уже получила разрешение на исследование рынка, что позволит тестировать самолет с потенциальными клиентами.

Среди клиентов, заинтересованных в пассажирских перевозках, находится стартап Blade, который заказал 20 eVTOL от Beta. Также авиационная компания LCI планирует использовать самолеты для перевозки гостей в Греции, а Helijet разместила заказ на четыре eVTOL.

Компания открыла свое производственное предприятие и ожидает, что FAA будет внимательно следить за процессом. Кларк предполагает, что в течение полутора лет предприятие сможет выпустить сотни самолетов, а через четыре года достичь максимальной производительности в 300 самолетов в год.

Кларк видит в электрической авиации будущее, которое значительно снизит стоимость региональных перелетов. Он считает, что переход на электрические самолеты позволит сократить расходы на перевозку вдвое.