На «Верфи братьев Нобель» в Рыбинске состоялась закладка второго краболова-живовоза проекта 6135. Эти суда станут первыми в России, полностью спроектированными и построенными для ловли и транспортировки живых крабов.

30 сентября на «Верфи братьев Нобель» в Ярославской области прошла торжественная церемония закладки второго краболова-живовоза проекта 6135. Это событие ознаменовало важный шаг в развитии российской рыбной промышленности, ведь такие суда проектируются и строятся в стране впервые. Заказчиком выступила рыбопромысловая компания из Владивостока, которая уже заключила контракт на строительство двух таких уникальных судов.

Судно, о котором идет речь, предназначено для ловли, сортировки и транспортировки живых крабов в акваториях Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. На борту установят современное оборудование, которое позволит ловить крабов с помощью конусных ловушек. После улова, крабы пройдут сортировку и взвешивание, прежде чем их разместят в специальных изолированных цистернах с охлаждаемой забортной водой. Эти технологии обеспечат сохранность улова и его высокое качество.

Краболов-живовоз проекта 6135 выделяется своими инженерными и ходовыми характеристиками. Специалисты «Морского инжинирингового центра СПб» вложили много усилий в его проектирование, и это станет настоящим прорывом в отечественном судостроении. Генеральный директор верфи Дмитрий Быстров отметил, что с момента основания предприятия в 1907 году оно всегда стремилось быть первым в освоении новых технологий и типов судов.

«Каждый новый проект — это не только вызов, но и возможность развиваться. Мы гордимся тем, что можем строить корабли, используя передовые решения и отечественные материалы», — добавил Быстров. Он подчеркнул, что верфь готова реализовать проект на высоком уровне, как это было и с предыдущими судами.

Интересно, что первый краболов-живовоз проекта 6135 заложили всего месяц назад, 30 августа. Эти суда станут важной частью программы «Квоты под киль», которая направлена на развитие рыбной отрасли в России. Ожидается, что новые краболовы-живовозы не только увеличат объемы улова, но и улучшат условия транспортировки, что в конечном итоге скажется на качестве продукции. Инвестирование в такие проекты подчеркивает стремление России к самодостаточности в сфере рыбного промысла и судостроения.