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Китайские акции показали рекордный рост за 16 лет на фоне новых мер стимуляции экономики
Китайские акции показали впечатляющий рост, зарегистрировав самый большой однодневный прирост с 2008 года. Инвесторы активно реагируют на новые меры стимулирования экономики, что приводит к рекордным объемам торгов

В понедельник, 30 сентября, китайские фондовые рынки продемонстрировали невероятный рост, который удивил даже самых опытных аналитиков. Акции класса «А» достигли рекордов по объему торгов, а индекс CSI300 показал самый значительный прирост за последние 16 лет. Все это произошло на фоне новых мер, объявленных правительством Китая, направленных на стимулирование экономики и поддержку фондового рынка.

Рост китайских акций стал настоящим событием, которое привлекло внимание инвесторов по всему миру. Индекс CSI300, который включает самые крупные компании на бирже, увеличился на 8,5% всего за один день. Это впечатляющее достижение стало возможным благодаря тому, что инвесторы стремительно реагировали на экономические меры, введенные Пекином. Многие трейдеры, опасаясь упустить возможность заработать перед длинными выходными, активно покупали акции, что способствовало ралли.

Общий оборот на рынке достиг рекордных 1,17 трлн юаней (около 166,84 млрд долларов США), что на 8,1% больше по сравнению с предыдущими днями. За последнюю неделю индекс уже вырос на 21,4%, что стало самым высоким показателем с 1996 года. На фоне этого, индекс Shanghai Composite также показал значительный рост, что свидетельствует о восстановлении уверенности среди инвесторов.

Правительство Китая применило ряд агрессивных мер, чтобы поддержать свою экономику. Народный банк Китая запустил новые инструменты для поддержки фондового рынка, включая программу свопов, которая помогает фондам и брокерам получать финансирование для покупки акций. Эти шаги пришлись как нельзя кстати, ведь ранее рынок находился на грани падения, и многие инвесторы испытывали тревогу по поводу будущего экономики страны.

Дики Вонг, исполнительный директор по исследованиям Kingston Securities, отметил, что текущая ситуация действительно представляет собой поворотный момент. Он подчеркнул, что такие решительные меры со стороны правительства не только останавливают падение цен на жилье, но и поддерживают фондовый рынок. Интерес со стороны иностранных инвесторов растет, и многие местные трейдеры активно ищут возможности для инвестиций.

Индекс Hang Seng в Гонконге также не остался в стороне: он вырос на 2,4% и теперь демонстрирует 24% прирост за год. Этот рост позволяет Гонконгу занять лидирующие позиции среди фондовых рынков Азии, опередив даже Тайвань.

Сейчас инвесторы с нетерпением ожидают дальнейших шагов со стороны правительства и анализируют, как новые меры повлияют на долгосрочные перспективы экономики Китая. Рынок продолжает оставаться под пристальным вниманием, и многие эксперты предсказывают, что это только начало нового этапа роста.

#китай #акции #фондовый рынок
Источник: reuters.com
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