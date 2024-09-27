Ученые изучают, как космическая радиация, вызванная взрывами сверхновых, может изменить эволюцию видов на Земле.

Недавние исследования раскрывают, как взрывы сверхновых звезд оставляют свой след в эволюции жизни на Земле. Ученые изучают влияние космической радиации, вызванной этими мощными событиями, на биосферу и разнообразие видов на нашей планете.

Когда массивные звезды заканчивают свой жизненный цикл, они взрываются как сверхновые, высвобождая колоссальное количество энергии и создавая тяжелые элементы, такие как железо. Эти взрывы не только обогащают космос новыми элементами, но и обрушивают на Землю потоки космической радиации. Ученые обнаружили, что на дне океана находятся отложения изотопа железа 60Fe, возраст которых составляет от 2 до 6 миллионов лет. Эти находки указывают на то, что взрывы сверхновых могли повлиять на жизнь на Земле, меняя условия окружающей среды.

В своей статье, опубликованной на arXiv, команда под руководством Кейтлин Ноджири из Калифорнийского университета в Санта-Крузе исследует, как радиация от взрывов сверхновых могла воздействовать на эволюцию жизни. Авторы подчеркивают, что Земля постоянно подвергается воздействию ионизирующего излучения, как космического, так и земного. При этом космическое излучение изменяется в зависимости от движения солнечной системы по галактике.

Исследование показывает, что активность близлежащих сверхновых может значительно повысить уровень радиации на поверхности Земли, что, в свою очередь, может оказать глубокое влияние на эволюцию организмов. Например, более молодое скопление 60Fe связано с взрывом сверхновой, произошедшей два-три миллиона лет назад, а более старое – с тем периодом, когда Земля вошла в так называемый Местный пузырь, образованный OB-звездами.

Местный пузырь представляет собой область пространства, заполненную горячим газом, образованным массивными звездами, которые испускают мощные ветры. Наша солнечная система оказалась внутри этого пузыря около 5-6 миллионов лет назад, что объясняет наличие более старых отложений 60Fe. Авторы исследования предполагают, что взрывы сверхновых, происходившие в соседних звездных ассоциациях, также способствовали образованию новых изотопов.

В ходе анализа ученые оценили, сколько радиации достигло Земли в результате нескольких взрывов сверхновых. Хотя они не могут точно предсказать биологические последствия таких уровней радиации, они предполагают, что это могло привести к серьезным повреждениям ДНК, включая двухцепочечные разрывы, что может вызвать мутации и увеличить разнообразие видов.

Одним из интересных аспектов исследования является связь между увеличением радиации и диверсификацией жизни. Ученые отмечают, что в африканском озере Танганьика наблюдается ускорение диверсификации вирусов, которое совпадает с периодом, когда Земля подверглась воздействию радиации от сверхновых. Это поднимает вопрос о том, могли ли эти изменения быть связаны с космическим излучением.

Хотя радиация от сверхновых не была достаточно мощной, чтобы вызвать массовые вымирания, она могла способствовать мутациям, которые в свою очередь приводили к увеличению разнообразия видов. Исследование подчеркивает, что космическое излучение является важным фактором, влияющим на эволюцию жизни на Земле.

Ученые продолжают изучать, каким образом радиация воздействует на биологические процессы и какие уровни излучения могут оказывать значительное влияние. Это поможет глубже понять, как космическая среда формирует жизнь на нашей планете. Взрывы сверхновых оказали заметное влияние на эволюцию, и без них жизнь на Земле могла бы развиваться совершенно иначе.