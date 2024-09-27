Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех проводит испытания уникальных герконовых датчиков «Вулкан», предназначенных для атомных электростанций. Эти датчики обещают повысить безопасность и надежность систем автоматики на атомных объектах.

Холдинг «Росэлектроника» активно занимается испытаниями новых герконовых датчиков «Вулкан», которые предназначены для систем автоматики и сигнализации на атомных электростанциях. Эти устройства, разработанные Рязанским заводом металлокерамических приборов, обещают значительно улучшить безопасность и эффективность работы АЭС.

Датчики «Вулкан» представляют собой настоящую революцию в области автоматизации атомных станций. Приборы устанавливаются внутри задвижек паропроводов и контролируют процесс их закрытия. Они не требуют электропитания, что делает их особенно надежными в критических ситуациях. Размеры датчиков меньше, чем у традиционных аналогов, а срок службы достигает впечатляющих пяти миллиардов срабатываний.

Специалисты утверждают, что датчики способны работать при температурах до 350 градусов по Цельсию и выдерживают механические удары с ускорением до 150g. Кроме того, они обладают первой категорией сейсмостойкости, что означает, что даже при сильных землетрясениях приборы сохраняют свою работоспособность. Это особенно важно для атомных электростанций, где надежность оборудования играет решающую роль.

Генеральный директор РЗМКП Сергей Максимов отметил, что разработка этих датчиков уникальна. Ранее аналогичные герконовые изделия не использовали в атомной энергетике, и создание конструкции, способной выдерживать сильные ударные нагрузки, стало настоящим прорывом. В ближайшие месяцы завод планирует начать испытания новых датчиков совместно с якорным заказчиком, а к концу 2024 года произвести сертификацию продукции.

Герконовые датчики находят применение не только в атомной энергетике, но и в бытовой технике, автомобильной, медицинской и телекоммуникационной аппаратуре. Их используют в качестве контактных пар в выключателях, тумблерах, кнопках и различных индикаторах. Инновации, подобные «Вулкану», открывают новые горизонты для повышения безопасности и эффективности в самых разных отраслях, включая энергетику.