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25 сентября BYD представил свой 9-миллионный автомобиль — электрический суперкар Yangwang U9
25 сентября BYD отпраздновал значимое событие — сход с конвейера девятимиллионной новой энергетической машины. Суперкар Yangwang U9 стал ярким символом стремительного роста компании и её инновационных технологий.

25 сентября 2023 года компания BYD отметила важный этап в своей истории, выпустив девятимиллионный автомобиль с новой энергетической системой. Этот рекордный экземпляр, суперкар Yangwang U9, стал настоящим воплощением передовых технологий и дизайна, выделяясь на фоне предыдущих моделей.

С ориентировочной ценой в 1,68 миллиона юаней ($239 100), Yangwang U9 укомплектован четырьмя электродвигателями, которые обеспечивают общую мощность в 960 кВт. В результате, U9 разгоняется до 100 км/ч всего за 2,36 секунды, а максимальная скорость достигает 309 км/ч.

Платформа e4 и система подвески DiSus X обеспечивают отличную управляемость и комфорт во время езды. Умная система управления кузовом, дополненная пневматическими пружинами и двухклапанными амортизаторами, позволяет автомобилю демонстрировать удивительную маневренность. Yangwang U9 не только легко справляется с поворотами, но и способен двигаться назад всего на трех колесах, что делает его уникальным на рынке.

Энергию для этого автомобиля обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 80 кВт·ч, использующая литий-железо-фосфатную технологию Blade. Это позволяет U9 проехать до 450 км на одной зарядке, а быстрая зарядка мощностью до 500 кВт позволяет увеличить уровень заряда с 30% до 80% всего за десять минут.

BYD гордится тем, что Yangwang U9 стал первой массово производимой моделью в Китае с кузовом из углеродного волокна, а также использует крупнейшую в мире углеродную кабину-монокок. Этот материал, в пять-шесть раз прочнее стали, обеспечивает не только легкость, но и надежность конструкции.

#электромобили #byd #суперкар #yangwang u9
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