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«Калашников» представил беспилотный вертолет для экстренной доставки
Компания «Калашников» продемонстрировала многофункциональный беспилотный вертолет «Альфа-Е», который стал настоящим прорывом в области грузоперевозок. Уникальные характеристики устройства открывают новые возможности для экстренной доставки в труднодоступные районы.

На Всероссийском распределенном фестивале беспилотных авиационных систем «Дотянуться до неба» компания «Тихие крылья», входящая в концерн «Калашников», представила свой новый продукт — беспилотный вертолет «Альфа-Е». Этот многофункциональный аппарат привлек внимание не только своими техническими характеристиками, но и возможностями, которые он открывает для различных сфер деятельности.

«Альфа-Е» удивляет компактными размерами, что позволяет легко транспортировать его в легковом автомобиле. Сборка устройства занимает всего 15 минут, что делает его доступным даже для одного человека. Управление вертолетом осуществляется с мобильной наземной станции на расстоянии до 120 км, что обеспечивает значительную мобильность в работе. Максимальная высота полета достигает 3000 метров, а продолжительность нахождения в воздухе — до 1 часа 45 минут, что позволяет выполнять задачи в различных условиях.

Грузовой кейс, который стал стандартной целевой нагрузкой, обладает высокой защитой от влаги и пыли. Он вмещает грузы размером до 460х350х220 мм и весом до 7 кг. Это открывает возможности для доставки медицинских препаратов и товаров первой необходимости в отдаленные районы, где традиционные способы транспортировки могут оказаться неэффективными.

Кроме того, «Альфа-Е» оснащен современными гиростабилизированными камерами с 30-кратным оптическим увеличением, ИК-камерой и лазерным сканером, что позволяет выполнять детальную съемку местности с высокой точностью. Аэрофотокамеры и аэромагнитометры добавляют еще больше возможностей для мониторинга и анализа окружающей среды.

Этот беспилотник способен взлетать с любой твердой поверхности, включая движущиеся объекты. Такой функционал делает его идеальным для экстренных ситуаций, когда время имеет критическое значение. В условиях, когда доступ к определенным регионам затруднен, «Альфа-Е» может стать надежным помощником.

#технологии #авиация #беспилотники #логистика #калашников
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