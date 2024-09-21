Комиссия по ценным бумагам и биржам США намерена добиваться санкций против Илона Маска за его отсутствие на судебном заседании. Это связано с расследованием, касающимся его покупки Twitter за 44 миллиарда долларов.

Reuters сообщает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обратилась в федеральный суд Сан-Франциско с требованием о введении санкций против Илона Маска. Это заявление появилось после того, как Маск не явился на слушание, связанное с его покупкой Twitter, что вызвало недовольство регуляторов.

Маск должен был дать показания 10 сентября, однако вместо этого он отправился на мыс Канаверал во Флориде, для наблюдения за запуском миссии SpaceX Polaris Dawn. SEC утверждает, что Маск, будучи главным техническим директором SpaceX, знал о планах запуска, так как обсуждение этого события состоялось за два дня до назначенной даты. Регулятор считает, что его отсутствие нарушило судебное постановление, обязывающее его явиться в суд.

Юрист SEC Робин Эндрюс выразил недовольство действиями Маска, назвав их попыткой затянуть процесс. Он заявил, что суд должен четко обозначить, что подобные маневры недопустимы. В то же время адвокат Маска, Алекс Спиро, охарактеризовал требования о санкциях как чрезмерные. Он отметил, что отсутствие Маска на запуске могло угрожать жизни астронавтов, и добавил, что его показания перенесли на 3 октября.

Спиро также указал, что Маск столкнулся с «чрезвычайной ситуацией», которую не мог предотвратить. Он выразил уверенность, что подобные обстоятельства больше не повторятся. SEC продолжает настаивать на своей позиции, подчеркивая необходимость соблюдения судебных предписаний и ответственности со стороны Маска.