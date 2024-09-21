Недавние утечки из Rockstar Launcher намекают на грядущие релизы Grand Theft Auto 6, GTA 5 Gen9 и Red Dead Redemption 1 для ПК.

Мир видеоигр снова оживился благодаря свежим утечкам, касающимся новых проектов от Rockstar Games. Разработчик, известный своими культовыми сериями, привлек внимание геймеров, когда в Rockstar Launcher появились метаданные, намекающие на выход Grand Theft Auto 6, GTA 5 Gen9 и Red Dead Redemption 1 для ПК.

Согласно утечкам, Rockstar активно работает над несколькими проектами, которые могут изменить правила игры. В последнем обновлении GTA 5 разработчики оставили следы, указывающие на поддержку античита BattleEye. Однако наиболее интригующими оказались упоминания о неанонсированных играх, среди которых фигурируют "Americas", "GTA V Gen9" и "Red Dead Redemption".

Кодовое имя "Americas" стало знаком для поклонников серии, ведь оно связано с проектом GTA 6, о котором слухи ходят с 2018 года. Фанаты уже знают, что игра выйдет на PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro, но теперь появилась надежда на ее релиз для ПК в 2026 году или даже раньше. Утечки подтверждают, что Rockstar не только разрабатывает GTA 6 для консолей, но и активно работает над версией для ПК.

Что касается "GTA V Gen9", то эта версия обещает множество улучшений. Она получит функции, которые ранее были доступны только на консолях, такие как трассированные тени и отражения, а также улучшенная дикая природа в GTA Online. Кроме того, геймеры смогут насладиться более быстрыми транспортными средствами и поддержкой HDR, что сделает игровой процесс еще более захватывающим.