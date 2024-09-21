Украина ввела запрет на использование Telegram на официальных устройствах для госслужащих и военных. Это решение стало ответом на опасения о шпионаже со стороны российских спецслужб.

В последние дни Украина приняла важное решение, касающееся использования мессенджера Telegram. Высший орган безопасности страны, Совет национальной безопасности и обороны, объявил о запрете применения этого приложения на служебных устройствах для государственных служащих, военнослужащих и работников критической инфраструктуры. Это решение вызвано серьезными опасениями по поводу потенциального шпионажа со стороны России.

Reuters пишет, что глава ГУР Украины Кирилл Буданов представил Совету доказательства, указывающие на возможность шпионских действий российских спецслужб через Telegram. Эти данные якобы и стали основой для введения ограничений. Интересно, что Андрей Коваленко, руководитель центра Совета безопасности по противодействию дезинформации, уточнил, что ограничения касаются только служебных устройств, а не личных телефонов пользователей.

Telegram, который стал важным инструментом для обмена информацией после начала конфликта в феврале 2022 года, активно используется как в Украине, так и в России. Однако украинские силовики многократно выражали обеспокоенность по поводу его безопасности.

В ответ на запрет Telegram выпустил заявление, в котором подчеркнул, что никогда не передавал данные о пользователях ни одной стране, включая Россию. Они уверяют, что удаленные сообщения невозможно восстановить, и все случаи утечек были связаны со взломами устройств.