Boeing 747 снова в деле - авиакомпания "Россия" анонсировала возобновление полетов на двухэтажных самолетах. С конца сентября в эксплуатацию введут второй борт, что значительно увеличит пассажирские возможности.

19 сентября авиакомпания "Россия" сделала заявление: она возобновляет полеты на легендарных двухэтажных самолетах Boeing 747, которые стали символом комфорта в воздушных путешествиях.

Согласно расписанию группы "Аэрофлот", первые рейсы на Boeing 747 запланированы на 22, 29 и 30 сентября. Эти перелеты свяжут Москву и Красноярск, что вызвало большой интерес среди пассажиров. В пресс-службе компании отметили, что повышенный спрос на перелеты между этими городами стал основной причиной возобновления рейсов на этом типе самолета.

Пока авиакомпания планирует выполнять три рейса на одном борту, однако с конца сентября в эксплуатацию введут второй Boeing 747 - RA-73286 "Нижний Новгород". Ожидается, что каждый из двухэтажников сможет перевозить до 525 пассажиров, включая 510 мест в эконом-классе и 12 в бизнес-классе.

Интересно, что авиакомпания "Россия" начала использовать Boeing 747 еще в 2016 году, когда часть флота от обанкротившейся "Трансаэро" перешла к "Аэрофлоту". С тех пор эти самолеты стали неотъемлемой частью ее парка. В 2022 году перевозчик заявил о намерении сократить использование двухпалубников, но, похоже, ситуация изменилась.

Красноярск, в свою очередь, стал важным хабом для авиакомпании. С июня 2022 года через него перевезли более 1,7 миллиона пассажиров, что сопоставимо с потоками через Москву, Петербург и Сочи. Этот факт подчеркивает растущий интерес к внутренним авиаперевозкам и необходимость увеличения частоты рейсов.