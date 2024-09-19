Компания Pudu Robot анонсировала выпуск гуманоидного робота PUDU D7, который обладает впечатляющими характеристиками. С точки зрения функциональности и мобильности, этот робот способен выполнять сложные задачи в различных сценариях.

Сегодня мир робототехники пополнился новым игроком. Компания Pudu Robot представила гуманоидного робота первого поколения PUDU D7. Этот робот, созданный с использованием бионических технологий и мобильного шасси, обещает стать настоящим помощником в самых разных сферах.

PUDU D7 имеет рост 165 сантиметров и весит 45 килограммов. Его размах рук составляет 65 сантиметров, что делает его физические параметры близкими к человеческим. Робот обладает 30 степенями свободы, а при оснащении ловкими руками этот показатель возрастает до 50. Это позволяет ему выполнять множество задач, требующих высокой точности и гибкости.

Шасси PUDU D7 поддерживает всенаправленное движение на 360 градусов, достигая максимальной скорости 2 метра в секунду. Он стабильно работает на склонах до 10 градусов, что открывает новые горизонты для его применения в сложных условиях. Аккумулятор с емкостью более 1 кВтч обеспечивает автономную работу более 8 часов, что делает его надежным помощником в течение рабочего дня.

В вычислительной мощности PUDU D7 достигает 200 TOPS, что позволяет ему эффективно обрабатывать данные и выполнять сложные алгоритмы. Это делает его идеальным кандидатом для использования в производственных и логистических процессах.

Что касается функциональности, PUDU D7 способен выполнять сложные задачи, такие как работа с лифтами, обработка объектов и сортировка. Грузоподъемность его бионической руки достигает 10 килограммов, а точность повторного позиционирования составляет 0,1 мм. Эти характеристики делают его незаменимым помощником в самых различных сферах.

Компания Pudu Robot применяет инновационные подходы к разработке искусственного интеллекта. Они используют стратегию разделения «большой модели мозга» и «большой модели мозжечка», что позволяет достигать высоких результатов в интеллектуальном взаимодействии. Многоуровневая связь моделей обеспечивает PUDU D7 выдающиеся способности к обучению и адаптации.

PUDU D7, как ожидается, поступит в продажу в 2025 году.