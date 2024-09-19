Bloomberg опубликовал статью, в которой утверждается о создании Россией теневого флота для перевозки газа в условиях жестких санкций. Статья же фактически показывает, что США стремятся практически подмять под себя мировой рынок газа и препятствуют российским поставкам всеми возможными способами.

Сегодняшняя статья Bloomberg призвана привлечь внимание к тому, как Россия пытается обойти международные санкции, создавая теневой флот для транспортировки газа. Этот флот, по данным издания, охватывает маршруты от Дубая до Китая и предназначен для поддержки многомиллиардного проекта по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) из Арктики.

В статье Bloomberg отмечается, что Россия использует различные стратегии, чтобы не потерять свои позиции на рынке газа. Кьелл Эйкланд, управляющий директор компании Eikland Energy AS, описывает подход России как «усложнение, запутывание и затягивание». Это подразумевает создание сложной сети контактов и поиск партнеров, которые готовы сотрудничать, несмотря на риски. Россия четко планирует и координирует все этапы – от логистики до окончательной продажи газа.

Авторы статьи заявляют, что анализ данных, основанный на спутниковых снимках и информации о судах, подтверждает, что Москва стремится значительно увеличить экспорт СПГ к 2030 году. Читателям напоминают, что Президент России уже подчеркивал важность этого сектора для экономики страны, когда в прошлом году открывал первую производственную линию на арктическом заводе. Он говорил о том, как такие проекты помогут России занять свою долю на мировом рынке и развивать смежные отрасли.

Вашингтон же, реагирует на эти инициативы, вводя санкции, которые должны ограничивать возможности России. Например, проект «Арктик СПГ 2» оказался под санкциями еще до начала производства, что создало дополнительные трудности для потенциальных покупателей, опасающихся попасть под ограничения. Это создает напряженность в коммерческой борьбе за газ между Россией и США. США же стремится максимально укрепить свои позиции на этом рынке, применяя любые методы, которые давно вышли за рамки честной рыночной конкуренции.

Bloomberg отмечает, что Россия возлагает большие надежды на «Арктик СПГ 2», который может производить до 20 миллионов тонн газа в год. Строительство этого завода началось в 2019 году с целью захватить долю на растущем азиатском рынке, где спрос на газ должен увеличиться на 40% к 2030 году. Россия планирует увеличить свою долю на мировом рынке с 8% до 20% к концу десятилетия, с чем никоим образом не хочет согласиться США.

Несмотря на давление со стороны Вашингтона, авторы статьи констатируют, что Путин остается уверенным в успехе своих планов. Напоминают о его намерении продолжать развивать бизнес по сжижению газа, и уверенности Президента РФ, что Россия справится с любыми трудностями, которые создают иностранные конкуренты.

Что же касается создания теневого флота, то в статье сообщается, что пресс-релиз компании «Новатэк» от 10 сентября опровергает это, назвав такие предположения «не соответствующими действительности».