Xiaomi анонсировала возможность создания тройного складного телефона.

С момента первого упоминания о тройном складном телефоне в 2019 году, Xiaomi продолжает развивать концепцию, которая кажется футуристической и амбициозной. Новый патент, полученный в декабре 2022 года, демонстрирует более реалистичный подход к дизайну, в отличие от прежних версий. Устройство будет включать один большой экран, который можно развернуть полностью или сложить так, чтобы использовать только треть его площади.

Важным моментом является уменьшенный размер камеры по сравнению с аналогичными устройствами, такими как Huawei Mate XT. Это может быть связано с необходимостью сохранить тонкость устройства в сложенном состоянии. Отдельные сегменты экрана должны быть достаточно тонкими, чтобы обеспечить удобство при использовании, что также влияет на общий дизайн.

Слухи о том, что Xiaomi продемонстрирует прототип тройного складного телефона на Mobile World Congress в феврале 2025 года, добавляют интриги к этому проекту. По информации, этот смартфон станет частью серии Mix, но пока неясно, будет ли он новым Mix Fold или отдельной моделью. Конкуренция на рынке тройных складных устройств усиливается, и Xiaomi не одна в этой гонке.

Другие компании, такие как Samsung, также работают над подобными концепциями. Например, в 2022 году Samsung представила свой проект Flex G, который складывается дважды. Похожие идеи возникали и у TCL, Microsoft и других производителей. В 2025 году мы можем стать свидетелями настоящего прорыва в области тройных складных устройств.