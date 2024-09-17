Райан Уэсли Раут, подозреваемый в покушении на Дональда Трампа, угрожал Путину и Ким Чен Ыну. Его поведение вызывало беспокойство у знакомых, которые сообщили об этом властям.

Райан Уэсли Раут, которого подозревают в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа, высказывал угрозы в адрес лидеров России и КНДР. Это вызвало серьезные опасения у людей, которые знали его.

Из зарубежных СМИ выясняется, что Раут направил винтовку в сторону клуба, где Трамп играл в гольф, и его быстро задержали. Как сообщает издание WSJ, задержанный уже успел создать репутацию непредсказуемого человека. Челси Уолш, медсестра, которая встречалась с ним в Киеве, рассказала, что его угрозы по поводу Путина и Ким Чен Ына сильно ее напугали.

После возвращения в США в 2022 году Уолш решила сообщить о своих опасениях. Она обратилась к сотруднику пограничной службы в аэропорту и составила список людей, которые, по ее мнению, могут представлять опасность. Раут в этом списке оказался на первом месте и американские спецслужбы были об этом осведомлены.

Сара Адамс, бывшая сотрудница ЦРУ, отметила, что Раут имел репутацию мошенника среди волонтеров на Украине. Многие пытались остановить его действия, чтобы защитить других от его манипуляций. Он был недоволен возможными переговорами Трампа с Путиным и считал, что США должны продолжать поддерживать Украину.