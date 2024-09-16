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Российские войска расширяют контроль в Донецкой и Курской областях
Российские войска продолжают активные боевые действия на фоне приближающейся осенней распутицы, стремясь усилить позиции до ухудшения погодных условий. В Курской и Донецкой областях отмечаются успешные контратаки и продвижение российской армии.

Военная кампания ВС России на ключевых направлениях набирает обороты в первый месяц осени. Российские войска стремятся максимально укрепить свои позиции до наступления распутицы, которая традиционно осложняет перемещение техники и снабжение боевых подразделений. На многих участках ЛБС Вооруженные силы Украины (ВСУ) переходят в оборону, хотя пока сохраняют способность к локальным контратакам, используя дроны и артиллерию.

На Курском направлении ВСУ предпринимают попытки атаковать российские позиции, однако их успехи оказываются минимальными. Российские силы оказывают упорное сопротивление, используя авиацию, артиллерию и дроны-камикадзе для нанесения ответных ударов. Министерство обороны России сообщает, что ежедневные потери украинских войск на этом участке фронта превышают 300 человек.

10 сентября российская армия нанесла контрудар на левом фланге украинской группировки в Курской области. В течение двух дней войска освободили десять населенных пунктов, включая Апанасовку, Гордеевку и Вишневку. Это стало первым крупным наступлением с начала августа, и передовые части продолжают расширять зону контроля. Несмотря на то, что украинские силы продолжают удерживать свои позиции и активно укрепляются, им приходится сталкиваться с серьезными трудностями.

Первая из них — отсутствие спутникового интернета Starlink, который стал критически важным для управления украинскими войсками. Без доступа к этой системе украинские подразделения испытывают значительные проблемы с координацией действий и оперативным принятием решений. Кроме того, российская авиация регулярно наносит удары по местам сосредоточения украинских резервов, затрудняя доставку подкреплений и боеприпасов.

Помимо проблем с логистикой, ВСУ сталкиваются с низкой боеспособностью некоторых своих подразделений, состоящих из недавно мобилизованных гражданских лиц. Эти новобранцы, прошедшие минимальную подготовку, вынуждены противостоять закалённым в боях российским частям, что приводит к значительным потерям с украинской стороны.

На Донецком направлении российские войска активно продвигаются на запад, занимая важные логистические узлы ВСУ. Войска группировки "Центр" сумели продвинуться на Покровском направлении, заняв плацдарм на западном берегу реки Волчьей. Это открывает дорогу к крупным населённым пунктам, таким как Новогродовка, которая была взята практически без сопротивления.

Дальнейшие боевые действия сосредоточены вокруг городов Мирногорад и Покровск. Последний представляет стратегический интерес для украинской армии, так как через него проходит снабжение значительной части Запорожской области. ВСУ спешно перебрасывают резервы для обороны этого важного логистического узла, и сражения уже проходят в нескольких километрах от восточных границ города.

Южнее российские войска продолжают теснить ВСУ в направлении Украинска и Горняка, двух ключевых населенных пунктов, служащих экономическими и транспортными центрами. Эти города открывают дорогу на Курахово, стратегический город для контроля над этим участком ЛБС.

На Южнодонецком направлении продолжается осада Угледара, который долгое время оставался крепостью для украинских сил. Российские войска окружили город, лишая его снабжения и постепенно стягивая кольцо. Погодные условия играют на руку российским войскам: осенняя распутица осложнит украинским войскам снабжение гарнизона, а отсутствие листвы затруднит их попытки скрыться от российской авиации.

#сво #всу #наступление #курская область #российская армия #военные действия #донецкая область
Источник: ria.ru
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