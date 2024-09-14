Государственная компания "Автодор" объявила о планах ввести 700 километров новых дорог в 2024 году. Эти проекты направлены на развитие транспортной инфраструктуры в новых регионах России и улучшение доступа к Крыму.

Глава государственной компании "Автодор" Вячеслав Петушенко поделился амбициозными планами по строительству новых дорог в России. На недавнем Форуме дорожных инициатив он сообщил о намерении ввести в эксплуатацию 700 километров автомобильных дорог в новых субъектах РФ в текущем году.

Вячеслав Петушенко отметил, что за последние два года "Автодор" уже построил 1375 километров дорог в новых регионах. С введением новых 700 километров общая протяженность составит 2093 километра, что значительно улучшит транспортную инфраструктуру. Эти дороги не только свяжут новые субъекты, но и обеспечат доступность Крыма, что имеет большое значение для жителей и туристов.

Кроме того, вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил о масштабных работах по ремонту дорог в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. В общей сложности более 3000 километров автодорог прошли ремонт, и из них 1870 километров выполнил "Автодор". Это свидетельствует о серьезном подходе компании к улучшению дорожной сети в этих регионах.

На данный момент в Донецкой народной республике почти завершили работы на трассе Енакиево – Амвросиевка, где готовность составляет 85%. В Луганской народной республике отремонтировали 57 километров дороги от пункта пропуска Изварино до пригорода Луганска. Эти проекты значительно облегчат передвижение и повысят уровень безопасности на дорогах.

Важно отметить, что такие инициативы способствуют интеграции новых субъектов в общероссийскую транспортную сеть, открывая новые возможности для бизнеса и туризма.