Холдинг «Вертолеты России» провел первый полет серийного вертолета Ка-32А11М, который получил множество модернизаций. Новые двигатели и современные системы управления делают эту модель более эффективной и безопасной.

Недавно холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех осуществил первый полет серийного вертолета Ка-32А11М. Эта модернизированная модель обещает стать важным игроком в сфере гражданской авиации, предлагая новые технологии и улучшенные характеристики, что особенно актуально для выполнения сложных задач.

Вертолет Ка-32А11М выделяется среди своих предшественников благодаря новым двигателям, которые оснащены системой автоматического управления. Эти моторы обеспечивают не только высокую мощность, но и надежность в критических ситуациях. В ходе первого полета на летно-испытательной станции в Кумертау вертолет успешно выполнил контрольные маневры, подтвердив свою управляемость и устойчивость.

Уникальная соосная схема вертолета дает ему преимущества в маневренности, что особенно важно при полетах в городской среде. Эта особенность позволяет пилотам легко справляться с задачами, связанными с транспортировкой грузов и проведением аварийно-спасательных операций. Модернизированный вертолет также получил так называемую «стеклянную кабину», где все ключевые параметры отображаются на многофункциональных дисплеях, что облегчает работу экипажа.

Кроме того, Ка-32А11М оснастили новейшим радионавигационным оборудованием, которое значительно повышает безопасность полетов, особенно в сложных метеоусловиях. Пилоты могут использовать очки ночного видения, что открывает новые возможности для выполнения операций в темное время суток.

Важным аспектом модернизации стало улучшение противопожарных возможностей вертолета. Он может быть оснащен системой пожаротушения, которая вмещает до 4000 литров воды и 400 литров пеноагента. Эта система имеет электроподогрев, что позволяет эффективно бороться с огнем даже при отрицательных температурах.

На данный момент Ка-32А11М успешно завершил более ста полетов в рамках испытаний. Вертолет отвечает международным стандартам и готов к эксплуатации в различных условиях.