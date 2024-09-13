Компания "Яндекс" учредила новое юридическое лицо — ООО "Яндекс Роботикс", чтобы развивать бизнес по продаже роботов. Новая структура будет заниматься созданием и внедрением автоматизированных решений для различных компаний.

12 сентября "Яндекс" объявил о создании нового юридического лица, которое получило название ООО "Яндекс Роботикс". Это событие стало важным шагом для компании, стремящейся закрепиться в сфере робототехники и автоматизации. Регистрация нового юрлица состоялась 11 сентября, и оно уже привлекло внимание экспертов и аналитиков.

Согласно информации из ЕГРЮЛ, 99% акций нового предприятия принадлежит ООО "Технояк", а оставшиеся 1% контролирует ООО "Маркет.Операции". Уставный капитал "Яндекс Роботикс" составляет 1 миллион рублей, а генеральным директором назначили Ивана Калинова. В пресс-службе компании подтвердили, что создание нового юрлица связано с планами по масштабированию бизнеса, направленного на продажи роботов.

Команда робототехников "Яндекса" продолжит разработку новых моделей и программного обеспечения для автоматизации складских процессов, а также предложит свои решения сторонним компаниям. Например, совместно с "Лемана ПРО", ранее известным как "Леруа Мерлен", "Яндекс" запустил проект по автоматизации логистики на складах. Это лишь один из нескольких пилотных проектов, которые команда ведет с российскими партнерами.

Роботы-курьеры "Яндекса" начали свою деятельность в 2019 году и с тех пор успели зарекомендовать себя в различных городах и на курортах, таких как Роза Хутор и Красная Поляна. В 2024 году компания планирует увеличить количество роботов-доставщиков до 260.