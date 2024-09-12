Южнокорейские власти арестовали двух бывших сотрудников Samsung за кражу технологий на сумму 3,2 миллиарда долларов. Они планировали передать украденные разработки в Китай для создания нового завода по производству чипов.

Недавние события вокруг Samsung Electronics шокировали как рынок, так и общественность. Два бывших сотрудника компании, идентифицированные лишь по фамилиям Чхве и О, были арестованы в Южной Корее. Их обвиняют в краже технологий, которые должны были быть использованы для создания нового завода по производству микросхем в Китае. Ущерб от их действий оценивают в колоссальные 3,2 миллиарда долларов.

Следствие установило, что Чхве и О работали над схемой, которая включала в себя передачу интеллектуальной собственности Samsung китайским чиновникам. Эти действия стали частью их плана создать совместное предприятие под названием Chengdu Gaozhen, которое должно было воспроизвести технологии, используемые в производстве чипов Samsung. Чхве, бывший руководитель компании, привлек к проекту южнокорейских экспертов по полупроводникам, что свидетельствует о серьезности их намерений.

Кража технологий не ограничивалась лишь планами. Бывшие сотрудники начали с того, что украли дизайн 20-нанометровой DRAM, динамической памяти с произвольным доступом, что представляет собой важный элемент в производстве современных микросхем. Утечка произошла еще в апреле 2022 года, после чего южнокорейские власти запустили проверку на предмет возможной утечки информации из Samsung.

В результате инцидента Samsung теперь сталкивается с необходимостью усилить меры безопасности и защиты своих технологий.