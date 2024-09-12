Генеральный директор IBM Арвинд Кришна подтвердил закрытие китайского отдела исследований и разработок.

Недавние изменения в стратегии IBM вызывают бурные обсуждения в мире технологий. Генеральный директор компании Арвинд Кришна объявил о закрытии исследовательских центров в Китае, что стало неожиданным шагом для многих сотрудников и аналитиков. Это решение не просто формальность, оно затрагивает будущее компании и ее присутствие на глобальной арене.

26 августа появились слухи о том, что IBM планирует вывести все научно-исследовательские работы из своих китайских офисов. Подтверждение пришло 10 сентября, когда Кришна провел внутреннюю онлайн-встречу с сотрудниками по всему миру. Он четко обозначил, что закрытие китайского отдела исследований и разработок стало окончательным и безвозвратным. Это заявление звучало как гром среди ясного неба, учитывая значимость китайского рынка для многих международных компаний.

Кришна подчеркнул, что IBM намерена сосредоточиться на стратегически важных локациях, где могут работать крупные команды. В числе этих мест он упомянул Остин и Сан-Хосе в США, Торонто, Краков, Дублин, а также индийские города Бангалор и Кочин. Китай теперь не входит в этот список.

Сотрудники IBM в штаб-квартире также прокомментировали ситуацию, отметив, что исследовательские и бизнес-отделы функционируют независимо. Передача НИОКР не повлияет на текущие бизнес-операции, что может успокоить клиентов и партнеров компании. Однако, несмотря на это, вопрос о будущем технологий IBM в Китае остается открытым.

Закрытие исследовательских центров в Китае подчеркивает растущую напряженность в международных отношениях между Вашингтоном и Пекином и изменяющуюся стратегию крупных американских корпораций.