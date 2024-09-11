Автомобильная компания Changan демонстрирует рост продаж на фоне глобальных изменений в отрасли. Несмотря на ценовую войну и снижение прибыли, компания продолжает адаптироваться к новой эре NEV и наращивает производство экологически чистых автомобилей.

Changan Automobile, один из старейших автопроизводителей Китая, не сбавляет обороты, даже в условиях усиливающейся конкуренции и экономической неопределенности. В первой половине 2024 года компания продавала в среднем 7422 автомобиля в день, что на 9,7% больше по сравнению с прошлым годом. Это впечатляющий результат для компании, которая активно внедряет стратегию перехода на новые источники энергии (NEV) и сталкивается с давлением на фоне ценовой войны автопроизводителей.

Changan, которая работает уже более 160 лет, за последние несколько лет совершила мощный рывок к созданию устойчивых технологий и электромобилей. В 2017 году компания начала серьёзные реформы в этом направлении, и сегодня ее усилия дают ощутимые результаты. В первой половине 2024 года она продала более 300 тысяч автомобилей на новых источниках энергии, что на 69,87% больше, чем в предыдущем периоде.

Тем не менее, несмотря на рост объемов продаж, компания столкнулась с финансовыми трудностями. На фоне усиленной конкуренции среди автопроизводителей и ценовых колебаний ее чистая прибыль сократилась на 63%. В прошлом году Changan зарабатывала в среднем 888 долларов с каждой проданной машины, но в 2024 году эта цифра уменьшилась до 298 долларов. Финансовые показатели также пострадали из-за роста затрат на развитие двух брендов компании — Deepal и Avatr, которые пока не приносят прибыли, но постепенно сокращают свои убытки.

Несмотря на это, Changan продолжает продвигать свои три ключевых бренда в области электромобилей: Changan Nevo, Deepal и Avatr. С января по август 2024 года Changan Nevo реализовала 98 236 автомобилей, Deepal — 120 710, а Avatr — 21 088. Эти цифры демонстрируют стабильное развитие компании и её приверженность к новому курсу на экологичное будущее. Ожидается, что бренд Deepal станет прибыльным при достижении ежемесячных продаж на уровне 30 тысяч единиц.

Еще одним важным шагом для компании стало сотрудничество с технологическим гигантом Huawei. С момента начала партнерства в 2018 году Changan интегрировала интеллектуальные системы вождения Huawei в свои модели, такие как Deepal S07, что позволило повысить уровень автономности и технологий в автомобилях. Это партнёрство дало компании значительное преимущество на рынке высокотехнологичных автомобилей.

В отличие от многих других крупных автопроизводителей Китая, Changan сумела развиваться за счет собственных брендов и технологий, не полагаясь на совместные предприятия с иностранными компаниями. В то время как многие конкуренты теряют интерес к иностранным маркам, Changan продолжает делать ставку на собственные разработки, что помогает ей сохранять лидерские позиции.

Эксперты уверены, что, несмотря на сложности и уменьшение доходности, Changan остается одним из немногих успешных примеров в автомобильной индустрии Китая. Благодаря постоянным инвестициям в исследования и разработки, таким как передовые технологии Blue Whale и платформы SDA, Changan не только продолжает лидировать, но и активно развивается в области электромобилей и инновационных решений.