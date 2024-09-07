Новый планшет TCL NXTPAPER 14 выделяется среди конкурентов своим большим 14,3-дюймовым дисплеем с эффектом бумаги, мощным процессором Helio G99 и широкими возможностями.

TCL продолжает расширять свою линейку планшетов и на этот раз представила новую модель — TCL NXTPAPER 14. Этот гаджет оснащен 14,3-дюймовым матовым дисплеем с разрешением 2400 x 1600 пикселей, который предлагает уникальное ощущение чтения, похожее на бумагу.

TCL NXTPAPER 14 — это не просто еще один планшет на рынке, а устройство, которое стремится выделиться благодаря своим уникальным особенностям. Его 14,3-дюймовый экран с разрешением 2.5K (2400 x 1600 пикселей) разработан с использованием технологии NXTPAPER 3.0, которая создает впечатление, что пользователь читает с бумаги. Это достигается за счет трех режимов экрана: стандартного цветного режима, режима "Цветной бумаги", который напоминает электронные книги, и режима квази-E Ink, подходящего для длительного чтения.

В основе планшета лежит мощный процессор Helio G99, который в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти обеспечивает высокую производительность и быструю работу приложений. Однако стоит отметить, что расширить память с помощью карт microSD не получится, поскольку слот для них отсутствует.

Помимо выдающегося экрана, NXTPAPER 14 также предлагает двойную фронтальную камеру, что редко встречается в устройствах данного ценового сегмента. Планшет защищен от пыли и воды по стандарту IP54, что добавляет дополнительный уровень безопасности при использовании в различных условиях. Звук обеспечивается четырьмя динамиками, что делает устройство подходящим для качественного прослушивания мультимедийного контента.

Устройство поддерживает разблокировку по лицу, работает с Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, а также оснащено аккумулятором на 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 33 Вт.

Работает планшет на операционной системе Android 14, что гарантирует современный пользовательский интерфейс и поддержку всех актуальных приложений. В дополнение к стандартным функциям Android, NXTPAPER 14 предлагает возможность использования плавающих окон, что улучшает многозадачность, а также может выступать в роли дополнительного дисплея для других устройств.

При цене 399 евро TCL NXTPAPER 14 представляет собой привлекательное решение для тех, кто ищет большой планшет с уникальными функциями. Его экран, имитирующий бумагу, выделяет его среди конкурентов, а хорошие технические характеристики делают его идеальным выбором для работы и развлечений.