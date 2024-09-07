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Почему iPhone 16 станет роскошью в России: причины астрономических цен
Новый iPhone 16 от Apple готовится к выходу на рынок, но российским покупателям придется раскошелиться. Ожидается, что цены на флагманскую модель Pro Max достигнут 400 тысяч рублей из-за логистических сложностей и высокого спроса.

На рынке смартфонов снова грядет фурор: Apple готовится к выпуску своего нового iPhone 16, который уже стал предметом обсуждения среди технологических энтузиастов и пользователей по всему миру. Но если в других странах стоимость новинки остается в пределах привычного, то в России цены обещают превысить все ожидания.

Почему новый iPhone 16 в России будет продаваться намного дороже? Ответ кроется в нескольких факторах. Во-первых, устройства будут завозиться через неофициальные каналы из таких стран, как Дубай, Япония, Китай, Индия и США. Это влечет за собой увеличение затрат на логистику, а также на таможенные пошлины. Перекупщики, зная об ограниченном доступе к продукции Apple на российском рынке, не упустят возможности воспользоваться ситуацией и установить высокие наценки.

Уже сейчас, задолго до официального выхода нового iPhone, некоторые продавцы принимают предзаказы. Например, за iPhone 16 Pro Max с памятью 256 Гб просят 229 990 рублей, а за версию с двумя терабайтами — целых 399 900 рублей. Но такие цены могут измениться после презентации Apple, которая запланирована на 9 сентября. На нее с нетерпением ждут как фанаты бренда, так и те, кто планирует приобрести новую модель.

Хотя на iPhone 16 и его топовые версии цены уже начинаются от 149 900 рублей за базовую модель с 128 Гб памяти, следует понимать, что конечная стоимость может варьироваться в зависимости от множества факторов. Один из них — это курсы валют. Если доллар вырастет, то цена может еще больше подскочить. Помимо этого, издержки на логистику и уровень спроса тоже играют ключевую роль.

С другой стороны, для тех, кто ищет альтернативу, есть варианты с более низкими ценами. Например, некоторые продавцы уже предлагают iPhone 16 Pro на 256 Гб за 145 000 рублей. Но такие предложения редкость, и большинство покупателей не готовы рисковать, делая предварительный заказ у непроверенных поставщиков.

А что с предыдущими моделями?

На фоне выхода нового iPhone 16, компания Apple анонсировала прекращение продаж некоторых предыдущих моделей, таких как iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, а также iPhone 14 Plus. Эти устройства, наряду с устаревшими моделями наушников и часов, исчезнут с витрин, что может привести к еще большему ажиотажу на новые устройства. Такой шаг также подогревает интерес и желание потребителей быть в числе первых, кто приобретет новый флагман.

Как говорится, "красота требует жертв", и для многих россиян новый iPhone становится не просто устройством, а настоящим символом статуса. Вопрос лишь в том, насколько далеко готовы зайти потребители в своих желаниях, и не окажется ли это решением, за которое они пожалеют.

#россия #смартфоны #apple #цены #iphone 16
Источник: ura.news
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