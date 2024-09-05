На выставке MSPO-2024 в Кельце компания "Украинская бронетехника" продемонстрировала новый бронеавтомобиль "Варта 2".

На международной оборонной выставке MSPO-2024, проходящей в польском Кельце, компания "Украинская бронетехника" представила свою новейшую разработку — бронеавтомобиль "Варта 2".

"Варта 2" построена на шасси Base и имеет полную массу в 14 тонн, что делает ее достаточно мощной для выполнения различных задач на поле боя. Бронеавтомобиль оснащен двигателем Cummins ISB 6.7, который обеспечивает мощность в 360 л.с. и автоматическую трансмиссию Allison 3200SP. Максимальная скорость, которую может развивать "Варта 2", достигает 110 км/ч.

Высокий клиренс в 400 мм позволяет "Варте 2" преодолевать препятствия, что особенно важно в условиях боевых действий, где маневренность и скорость имеют решающее значение.

Важным аспектом разработки "Варты 2" по заверению производителя является безопасность экипажа. Бронеавтомобиль имеет улучшенные баллистические и противоминные характеристики, соответствующие стандартам STANAG 3a/3b. Это означает, что он способен защитить своих пассажиров от различных типов угроз. Внутри машины установлены противоминные сиденья с амортизацией и пятиточечными ремнями безопасности, что значительно снижает риск травм при взрывах.

Кроме того, "Варта 2" оснащена защищенным подвесным днищем на тросах, что уменьшает ударную нагрузку на экипаж в случае подрыва на мине.

Вооружение "Варты 2" включает боевой модуль "Сечь", который оснащен 30-мм автоматической пушкой. Это позволяет эффективно выполнять боевые задания даже в условиях интенсивных боевых действий. Также бронеавтомобиль оборудован интегрированной системой фильтрации воздуха, обеспечивающей защиту от химических и биологических угроз, что делает его универсальным средством для различных операций.

Вместимость "Варты 2" составляет до 10 членов экипажа, что позволяет использовать ее для выполнения разнообразных задач, от транспортировки личного состава до участия в боевых действиях.