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Intel утверждает, что Xe2 «Battlemage» — лучший встроенный графический процессор в мире
Intel анонсировала новые процессоры Core Ultra 200V серии «Lunar Lake», оснащенные графическими процессорами Xe2 «Battlemage», которые обещают значительный прирост производительности. Сравнения с конкурентами показывают, что новый чип превосходит предшественников и предлагает уникальные возможности для геймеров.

Intel продолжает укреплять свои позиции на рынке процессоров, представив новую серию Core Ultra 200V «Lunar Lake». Важным аспектом этой линейки является интегрированный графический процессор Xe2 «Battlemage», который, по утверждениям компании, обеспечивает на 50% большую производительность по сравнению с предыдущей моделью Xe «Alchemist». Это заявление сделано на фоне недавнего запуска гибридных процессоров AMD Ryzen AI 300 серии «Strix Point», что делает конкуренцию в области интегрированных графических решений ещё более напряженной.

Процессоры Intel Core Ultra 200V серии «Lunar Lake» оснащены новейшими графическими процессорами Xe2 «Battlemage», которые обещают революцию в производительности встроенной графики. По данным Intel, этот графический процессор способен обеспечить прирост производительности более чем на 50% по сравнению с предыдущей моделью Xe «Alchemist», что делает его одним из самых мощных решений на рынке. Особенно впечатляют улучшения в области трассировки лучей, которые стали возможны благодаря усовершенствованным блокам трассировки.

Сравнения производительности между новыми процессорами и предыдущими моделями показывают, что Xe2 «Battlemage» значительно опережает предшественника. Например, в тестах, проведённых с использованием процессора Core Ultra 9 288V «Lunar Lake», прирост производительности в играх составил до 70% по сравнению с Core Ultra 7 155H «Meteor Lake». Это свидетельствует о том, что Intel сделала серьезный шаг вперед в разработке интегрированных графических решений.

Интересно, что Intel провела сравнение своего нового графического процессора с Adreno от Qualcomm, который используется в новых процессорах Snapdragon X. Результаты показали, что Adreno не смог запустить 23 игры из тестового набора Intel, что подчеркивает ограничения архитектуры Arm для игр, разработанных для x86. Это открывает дополнительные возможности для Intel, так как пользователи, выбирающие процессоры «Lunar Lake», смогут наслаждаться более широким спектром совместимых игр.

Более масштабное сравнение между Xe2 «Battlemage» и графическими процессорами Radeon 890M на базе RDNA 3.5 также показало, что Intel уверенно держит позиции. Xe2 оказался на 16% быстрее в некоторых играх, что делает его конкурентоспособным вариантом для геймеров, желающих получить максимальную производительность. Новый графический процессор Arc A140V также был сравнен с Radeon 890M и продемонстрировал результаты, сопоставимые с RDNA 3.5 в ряде игр.

Однако производительность Xe2 не ограничивается только аппаратным обеспечением. Intel также представила технологию XeSS, которая поддерживает более 120 игр и позволяет значительно повысить производительность. Включение XeSS в режиме Performance Mode позволяет увеличить FPS на 62%, что делает игровой процесс более плавным и приятным. При этом, если игроки предпочитают качество изображения, они могут выбрать режим Quality Mode, который обеспечивает стабильные 60 кадров в секунду.

Технология трассировки лучей также не осталась без внимания. Xe2 предлагает на 30% более высокую производительность в этой области, а 99% пользователей могут ожидать более 30 FPS при включенной трассировке. Новый движок Xe2 RT полностью совместим с API DirectX12 Ultimate, что позволяет разработчикам игр использовать все преимущества новейших технологий.

В результате, Intel с новыми процессорами Lunar Lake и графическими процессорами Xe2 «Battlemage» открывает новые возможности для интегрированной графики.

#intel #производительность #lunar lake #графические процессоры #battlemage #xe2
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