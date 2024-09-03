Американская компания RTX была оштрафована на 200 миллионов долларов за утечку секретной информации о военных самолетах. Эти данные, касающиеся таких истребителей, как F-22 и F-35, оказались в руках противников, включая Россию и Китай.

Как стало известно из западных СМИ, недавний скандал вокруг американской компании RTX обострил внимание к вопросам безопасности и защиты военных технологий. Вашингтон наложил на компанию штраф в размере 200 миллионов долларов после того, как стало известно, что информация о передовых американских истребителях, таких как F-22 Raptor и F-35 Lightning II, попала к противникам, включая Россию, Китай и Иран. Этот инцидент поднимает серьезные вопросы о том, как именно могла произойти утечка и какие последствия это может иметь для национальной безопасности США.

Согласно официальным заявлениям, нарушения, за которые был наложен штраф, связаны с несанкционированным экспортом оборонных товаров и неправильной классификацией секретной информации. В частности, речь идет о передаче данных, которые могут существенно повлиять на боевые возможности противников. Специфика утекшей информации остается неизвестной, однако западные СМИ предполагают, что она касалась ключевых аспектов технологий, используемых в современных истребителях и бомбардировщиках.

Одним из наиболее защищенных самолетов является F-22 Raptor, разработанный Lockheed Martin. Этот истребитель пятого поколения отличается выдающимися характеристиками малозаметности и возможностью сверхзвукового полета. Ключевыми аспектами, которые могут быть под угрозой, являются технологии, обеспечивающие его невидимость для радаров, включая радиопоглощающие материалы и уникальные методы формования. Эти данные имеют критическое значение для сохранения тактического преимущества в воздушных боях.

Кроме того, информация о бортовых датчиках F-22, таких как радар AN/APG-77, также представляет собой стратегическую ценность. Данные о дальности действия и возможностях отслеживания этого радара остаются строго охраняемыми, так как они определяют эффективность самолета в реальных боевых условиях. Двигатели с вектором тяги, обеспечивающие маневренность и ловкость, также являются предметом строгой секретности, поскольку их характеристики напрямую влияют на боевую мощь и выживаемость самолета.

Другой важный игрок на поле боя — F-35 Lightning II, который представляет собой многоцелевой истребитель-невидимку. Его возможности радиоэлектронной борьбы и совместимости с другими системами делают его незаменимым в современных конфликтах. Технология слияния датчиков, объединяющая данные с различных сенсоров, позволяет создать полное представление о ситуации на поле боя. Однако детали о системе распределенной апертуры и радаре AN/APG-83 остаются под строгой охраной, что подчеркивает их критическую важность для успешных операций.

B-2 Spirit, стратегический бомбардировщик-невидимка, также находится под угрозой раскрытия своих секретов. Его уникальная конструкция летающего крыла и технологии, которые снижают радиолокационную заметность, делают его одним из самых сложных объектов для обнаружения. Информация о материалах, используемых для покрытия, и процессах их нанесения тщательно охраняется, так как это напрямую влияет на эффективность выполнения боевых задач.

Секретные данные также охватывают передовую авионику B-2, системы планирования миссий и коммуникационных технологий, которые значительно повышают его маневренность и устойчивость в воздухе. Ключевые показатели, такие как дальность полета и грузоподъемность, остаются строго конфиденциальными, подчеркивая стратегическую важность этих характеристик для выполнения миссий.

В западных СМИ подчеркивается, что инцидент с RTX ставит под сомнение существующие меры безопасности.