АвтоВАЗ объявил о повышении зарплат сотрудников на 5% с 1 сентября, что связано с успешной работой под давлением санкций. В то же время другие автозаводы, такие как «Урал» и КамАЗ, также принимают меры для улучшения условий труда.

В условиях экономических вызовов, связанных с международными санкциями, российские автопроизводители начинают пересматривать свои кадровые политики. Одним из первых шагов стало повышение зарплат работников, что должно помочь удержать квалифицированные кадры и поддержать моральный дух сотрудников.

С 1 сентября АвтоВАЗ увеличил зарплаты своих сотрудников на 5%. Глава компании Максим Соколов отметил, что это решение обусловлено не только успешным выполнением производственных планов, но и необходимостью поддержать коллектив в условиях санкционного давления. Индексация зарплат коснется не только работников самого АвтоВАЗа, но и его дочерних предприятий.

Автозавод «Урал» также не остался в стороне и повысил оклады своих сотрудников на 7%. Для работников социального комплекса индексация составила 9%, а для энергетического — 10%. Это решение подчеркивает стремление компании поддерживать своих работников в непростое время.

Ульяновский автозавод, производящий внедорожники, также планирует повысить зарплаты, однако это произойдет лишь с 1 октября. Работники получат увеличение часовых тарифов и окладов на 5%, что соответствует общим тенденциям в отрасли.

В Набережных Челнах руководство КамАЗа пошло еще дальше, приняв решение о строительстве жилья для своих сотрудников. В городе возводятся три 18-этажных дома, каждый из которых будет включать 179 квартир. Этот шаг направлен на привлечение новых работников и удержание уже существующих, что показывает, насколько важна кадровая политика для автопрома в текущих условиях.