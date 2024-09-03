Tesla планирует запустить шестиместную версию электромобиля Model Y в Китае к концу 2025 года, что поможет компании адаптироваться к местным потребностям. Кроме того, функция полного самоуправления (FSD) будет доступна в Китае уже в этом году.

Tesla продолжает адаптировать свою продукцию под специфические требования различных рынков. В частности, компания планирует выпустить шестиместную версию своего популярного электромобиля Model Y в Китае к концу 2025 года. Этот шаг направлен на удовлетворение потребностей местных потребителей и укрепление позиций Tesla на китайском рынке.

Согласно информации, опубликованной агентством Reuters, новая версия Model Y будет отличаться от семиместной модели, доступной в США. В Китае, где третьи ряды сидений часто не находят спроса из-за ограниченного пространства, шестиместная версия будет более уместной. Отсутствие достаточного места для комфортного размещения пассажиров, включая возможность разместить даже крупную собаку, стало важным фактором для разработки этой модификации.

Люди, знакомые с планами Tesla, отметили, что компания уже попросила своих поставщиков подготовиться к увеличению производства Model Y на заводе в Шанхае. Ожидается, что объемы производства вырастут на двузначное число процентов, что подчеркивает уверенность Tesla в успешности новой модели. Это также свидетельствует о том, что компания стремится адаптироваться к быстро меняющимся условиям на конкурентном рынке Китая, где она сталкивается с растущим давлением со стороны местных производителей электромобилей.

Ранее в этом году Tesla представила Model Y, который был запущен в производство в 2020 году, и в настоящее время работает над обновлением под названием Juniper. И вот как раз запуск новой шестиместной версии был перенесен на 2025 год, что дало возможность компании более тщательно подготовиться к выходу на рынок.

Ожидается, что функция полного самоуправления будет запущена в Китае до конца этого года, что может значительно увеличить продажи и привлечь новых клиентов.