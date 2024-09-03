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Новые исследования проливают свет на эволюцию и конечные стадии массивных звёзд
Недавние исследования помогают лучше понять эволюцию массивных звезд и механизмы их потери массы, что влияет на свойства образовавшихся сверхновых. Работа группы ученых из Калифорнийского технологического института раскрывает новые аспекты взаимодействия бинарных звезд и их конечных стадий.

В астрономии изучение массивных звезд и их трансформации в сверхновые всегда представляло собой сложную задачу. Новые исследования, проведенные командой ученых, дают более глубокое понимание этих процессов. Работа, опубликованная в журнале The Astrophysical Journal, фокусируется на механизмах потери массы у предшественников сверхновых и роли бинарных взаимодействий в этом процессе.

Исследование, возглавляемое доктором Шинг-Чи Леунгом из Политехнического института SUNY, стало частью проекта Zwicky Transient Facility (ZTF), который был создан для автоматизации наблюдений за астрономическими событиями. С момента своего запуска в 2017 году ZTF обнаружил более 9000 сверхновых, что значительно увеличило объем доступных данных для анализа.

Сверхновые — это колоссальные взрывы звезд, которые могут ярко светиться в течение нескольких недель или месяцев, а затем затухать. В ходе своих наблюдений ученые заметили, что некоторые сверхновые имеют необычную двойную пиковую яркость, которая возникает в результате сложных процессов, происходящих перед финальным взрывом звезды. Это открытие стало важным шагом к пониманию того, как массивные звезды теряют массу перед своим окончательным коллапсом.

Согласно исследованию, двойной пик в яркости указывает на то, что звезда прошла через фазу вспышки, которая предшествует ее финальному взрыву. Эта вспышка, по сути, является «мини-взрывом», который выбрасывает часть материи на окраину звезды. Затем, когда происходит основной взрыв, высокоскоростные выбросы взаимодействуют с ранее выброшенной материей, создавая наблюдаемые сигналы двойного пика.

Доктор Леунг отметил, что до недавнего времени такие сверхновые считались редкими и их существование не имело четкого объяснения. Однако с помощью статистики, собранной ZTF, исследователи начали видеть закономерности, которые могут указывать на систематические механизмы, стоящие за этими явлениями. Это открытие поднимает вопросы о том, насколько хорошо мы понимаем эволюцию массивных звезд и их конечные стадии.

В рамках проекта команда изучила свои предыдущие модели и пришла к выводу, что вспышки могут быть связаны с особым классом сверхновых, известным как сверхновые с пульсационной парной нестабильностью. Этот класс также считается редким, и его существование вызывает споры среди астрономов. Тем не менее, исследование предполагает, что эти необычные явления могут быть частью более широкой картины, чем считалось ранее.

Доктор Леунг подчеркнул, что, хотя выводы остаются предварительными, они открывают новые горизонты для дальнейшего изучения. С каждым новым открытием становится очевидно, что сверхновые могут быть более сложными и загадочными, чем мы предполагали. В будущем, с запуском обсерватории имени Веры Рубин в 2025 году, ожидается значительное увеличение объема данных о сверхновых, что позволит глубже исследовать их физику и эволюцию.

#астрономия #звезды #сверхновые #zwicky transient facility #бинарные системы
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