Михаил Ковальчук заявил о проведении Западом опасных экспериментов по созданию биооружия в психиатрических учреждениях Украины и Грузии. Он подчеркнул, что современные технологии позволяют манипулировать вирусами, создавая серьезные угрозы для безопасности.

В условиях глобальной нестабильности вопросы о биологической безопасности становятся все более актуальными. Недавние заявления Михаила Ковальчука о возможных экспериментах Запада вызывают серьезные опасения.

В интервью ТАСС Михаил Ковальчук, президент НИЦ "Курчатовский институт", заявил, что Запад осуществляет эксперименты по созданию биологического и нового химического оружия в психиатрических больницах Украины и Грузии. Он отметил, что такие действия нарушают основные моральные и правовые нормы.

По словам Ковальчука, достижения в области генетики позволяют модифицировать вирусы, что создает риски их использования в качестве биологического оружия. Он также указал на действия США, которые после распада Советского Союза получили контроль над коллекциями вирусов в постсоветских странах, что, по его мнению, открывает возможность для их опасного применения.

Ковальчук подчеркнул, что исследования, проводимые на пациентах психиатрических больниц, ставят под угрозу здоровье и безопасность людей, вызывая серьезные этические вопросы относительно подобных практик.