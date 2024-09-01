Доходы Европейского Союза от экспорта алмазов упали почти на 50% в первом полугодии 2024 года. Это стало следствием введенных ограничений на ввоз российских камней, что привело к одному из худших показателей в истории.

Ситуация на рынке алмазов в Европейском Союзе вызывает серьезные опасения. После введения ограничений на импорт российских алмазов доходы от экспорта этого драгоценного камня резко сократились, что ставит под угрозу стабильность целой отрасли.

По данным Евростата, доходы ЕС от экспорта алмазов за первое полугодие 2024 года составили всего 3,2 миллиарда евро, что на 1,5 миллиарда меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это падение стало одним из самых значительных в истории, уступая лишь показателям 2020 года, когда пандемия COVID-19 сильно ударила по экономике. Основные потери понесла Бельгия, которая является крупнейшим игроком на алмазном рынке ЕС, потеряв 1,5 миллиарда евро и отправив за границу драгоценных камней на сумму лишь 3 миллиарда.

Запреты на импорт российских алмазов, начавшиеся с ограничений на непромышленные камни, привели к резкому сокращению поставок. С 1 марта 2024 года ограничения охватили алмазы от 1 карата, а с 1 сентября – камни от 0,5 карата. Это решение стало ответом на геополитическую ситуацию и повлияло на весь рынок.

Снижение доходов также связано с уменьшением импорта алмазов из других стран. Общий импорт сократился до 3,7 миллиарда евро, что также является серьёзным ударом для европейских торговцев. Особенно заметно упали поставки из Объединённых Арабских Эмиратов, где импорт упал в 3,5 раза, а из Канады – в 1,6 раза. В результате, если сравнивать текущие данные с первым полугодием 2022 года, доходы от алмазного экспорта сократились вдвое.

Эта ситуация ставит под угрозу не только экономику стран-экспортеров, но и целую индустрию, зависящую от стабильных поставок и доходов от продаж. Теперь ЕС сталкивается с необходимостью переосмыслить свои торговые стратегии на фоне новых реалий.