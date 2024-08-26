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Samsung внедряет голосовой помощник Bixby в бытовую технику BESPOKE AI
Samsung анонсировала интеграцию своего голосового помощника Bixby в новую серию бытовой техники BESPOKE AI. Это позволит пользователям управлять устройствами с помощью естественного языка, делая взаимодействие более интуитивным и удобным.

Современные технологии продолжают изменять наш подход к повседневной жизни, и Samsung вновь подтверждает свою позицию лидера в этой области. Недавно компания представила интеграцию своего голосового помощника Bixby в серию бытовой техники BESPOKE AI.

С помощью Bixby пользователи смогут подавать голосовые команды своим бытовым устройствам, и это не просто набор простых инструкций. Обновленный голосовой помощник способен понимать контекст, что делает его взаимодействие с пользователем более естественным. Например, теперь можно произнести команду, содержащую несколько действий одновременно, и Bixby выполнит их последовательно. Если пользователь скажет: «Установи кондиционер на 26 градусов и закончи стирку к 17:00», Bixby поймет, что необходимо включить кондиционер и установить нужную температуру, а также завершить стирку в указанное время.

Кроме того, Bixby будет отвечать на вопросы, связанные с энергопотреблением и счетами за электричество. Пользователь может спросить: «Сколько энергии сэкономила моя стиральная машина в этом месяце?» и сразу же получить ответ на следующий вопрос: «А как насчет моего счета за электричество?» Это позволяет значительно упростить процесс получения информации и управления устройствами.

Важной особенностью Bixby станет возможность предоставления пользователям информации из руководств по эксплуатации каждого устройства. Пользователи смогут задавать вопросы, такие как: «Как мне заменить фильтр кондиционера?» и получать четкие инструкции по выполнению необходимых действий. Это делает использование бытовой техники более доступным и понятным, особенно для тех, кто не знаком с техническими аспектами.

В дополнение к интеграции Bixby, Samsung также внедряет генеративный искусственный интеллект в холодильник BESPOKE AI Family Hub. Эта функция позволяет пользователям создавать индивидуальные фоны с помощью опции «Генераторные обои», которая уже была представлена на смартфонах Galaxy S24. Это не только добавляет элемент персонализации, но и делает взаимодействие с устройством более увлекательным.

#samsung #ai #бытовая техника #bixby #голосовое управление
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