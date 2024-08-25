С момента приобретения Twitter, переименованного в X, Илон Маск продолжает вызывать споры среди сотрудников компании. Новые условия получения опционов на акции ставят работников в сложное положение, требуя от них обоснования своей ценности.

После покупки Twitter (заблокирован в РФ), переименованного в X, в 2022 году, Илон Маск стал центром множества споров и скандалов, касающихся управления компанией. Увольнения тысяч сотрудников и отказ от выплат выходного пособия уже стали темой обсуждений, но теперь ситуация обострилась еще больше. Маск озвучил новое условие для получения акций, которое ставит под сомнение отношения между ним и оставшимися работниками.

Недавно Илон Маск разослал своим подчиненным электронное письмо, в котором информировал их о новых опционах на акции. Однако, чтобы получить эти опционы, сотрудники должны будут написать одностраничный документ, в котором объяснят свой вклад в успех компании. Это условие, по сути, требует от работников обосновать свою ценность для организации, что вызывает недовольство и напряженность среди коллектива.

Такой подход к предоставлению опционов на акции стал ожидаемым, учитывая предыдущее поведение Маска. С момента его прихода в Twitter он неоднократно подчеркивал необходимость высокой продуктивности и напряженной работы. В одном из своих заявлений он отметил, что оставшиеся сотрудники должны "работать много часов и интенсивно", иначе им не место в компании. Это создало атмосферу давления и стресса, в которой многие работники чувствуют себя неуверенно.

Отношения между X и его сотрудниками стали особенно натянутыми в последние годы. В июне компания приостановила процесс продвижения сотрудников, сославшись на необходимость разработки нового подхода. Теперь же требование к работникам объяснить, почему они заслуживают акций, может только усугубить существующие проблемы. Сотрудники уже испытывают трудности с мотивацией и уверенностью в своих силах, и новые условия лишь добавляют масла в огонь.

Кроме того, некоторые источники из X сообщают, что работники еще не получили годовой отчет о пакете акций, который должен был быть представлен в апреле. Несмотря на заверения Маска о том, что сотрудники могут обналичить свои акции в любое время, он пока не взял на себя обязательства по их обналичиванию. Последняя информация о капитализации компании была опубликована в октябре 2023 года, когда X оценивался в 19 млрд долларов США (около 1,74 трлн руб.).

Такое состояние дел создает дополнительное напряжение в коллективе, где многие сотрудники находятся в ожидании ясности относительно своего будущего. Некоторые из них выражают недовольство новыми условиями, считая их несправедливыми и ненадежными. Работники обеспокоены тем, что теперь им придется не только выполнять свои обязанности, но и постоянно доказывать свою ценность, что может негативно сказаться на их производительности и моральном состоянии.