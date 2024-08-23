Посол Росси в США Анатолий Антонов сообщил, что президент Путин уже решил, как ответить на атаку украинских войск в Курской области. Он подчеркнул, что виновные понесут наказание за свои действия.

Ситуация в конфликте с Украиной продолжает оставаться напряженной, и недавние события в Курской области вновь поднимают вопросы о возможных ответах России на действия украинских войск. В этом контексте российские власти делают важные заявления, которые могут повлиять на дальнейшее развитие конфликта.

В беседе с журналистами посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что президент Путин уже определил, как будет реагировать на нападение украинской армии на Курскую область. Он отметил: «Искренне вам говорю, что президент принял решение». Антонов выразил уверенность в том, что виновные за события в регионе будут наказаны.

Путин ранее также заявлял, что Украина должна ожидать «достойный ответ» за свои действия, и поставил перед Минобороны задачу по обеспечению защиты границ страны. Он акцентировал внимание на том, что, пока продолжаются атаки на мирных жителей, о переговорах не может быть и речи, что подчеркивает его решимость в вопросах безопасности.