Microsoft официально объявила о закрытии Панели управления в ближайшем будущем, заменив ее приложением «Настройки». Это решение подчеркивает стремление компании к обновлению интерфейса и улучшению пользовательского опыта.

Компания Microsoft подтвердила, что Панель управления, существующая с 1985 года, вскоре будет закрыта в пользу более современного приложения «Настройки». Это изменение наглядно демонстрирует, как Microsoft стремится адаптироваться к новым требованиям пользователей и технологическим тенденциям.

Панель управления была неотъемлемой частью Windows на протяжении десятилетий, предоставляя пользователям доступ ко множеству настроек и функций. Однако, начиная с 2011 года, когда появились первые слухи о замене этой функции на «Параметры ПК», стало ясно, что Microsoft рассматривает возможность отказа от устаревшего интерфейса. Первоначально новая опция «Параметры» была разработана с учетом сенсорного управления и, несмотря на это, Панель управления продолжала существовать рядом с ней.

В 2015 году высокопоставленный представитель Microsoft вновь подтвердил, что «Параметры в конечном итоге заменят Панель управления». Тем не менее, несмотря на эти заявления, Панель управления оставалась доступной, так как многие ее функции не были перенесены в новое приложение. Это создавало некоторую путаницу среди пользователей, которые не всегда понимали, какую из опций следует использовать.

Теперь Microsoft наконец выпустила официальное сообщение о закрытии Панели управления. На новой странице поддержки компании говорится, что Панель управления «находится в процессе отказа от использования в пользу приложения «Настройки», которое предлагает более современный и оптимизированный интерфейс». Это заявление подтверждает долгожданные изменения, которые многие пользователи уже ожидали.

Microsoft также отметила, что Панель управления будет продолжать существовать временно из-за вопросов совместимости. Некоторые старые функции и настройки все еще не были перенесены в новое приложение, что объясняет необходимость в сохранении Панели управления в обозримом будущем. Однако компания настоятельно рекомендует пользователям переходить на приложение «Настройки», чтобы получить доступ к более современному интерфейсу и улучшенному пользовательскому опыту.

Интересно, что Панель управления была введена в Windows 1.0 более тридцати лет назад и на протяжении всего времени своего существования адаптировалась к изменениям в операционной системе. Однако с ростом новых технологий и изменением подходов к пользовательскому интерфейсу, стало очевидно, что устаревшие компоненты должны уступить место более современным решениям.

Закрытие Панели управления — это не просто шаг к упрощению интерфейса, но и попытка Microsoft создать единую платформу для управления настройками. Это изменение может оказать значительное влияние на привычки пользователей, которые привыкли к старым методам навигации.