Дональд Трамп заявил о возможности назначения Илона Маска в свой кабинет министров, если он выиграет выборы 2024 года. Генеральный директор Tesla выразил готовность принять предложение.

На фоне предстоящих выборов в США в 2024 году Дональд Трамп сделал неожиданное заявление о возможности назначения Илона Маска, генерального директора Tesla, в свой кабинет министров. Это заявление привлекло внимание не только политиков, но и широкой общественности, учитывая влияние Маска на технологии и экономику. Маск, в свою очередь, ответил положительно на такую перспективу, что добавляет интриги в политическую арену.

В ходе недавнего интервью Трамп отметил, что если он вновь станет президентом, то будет рассматривать возможность назначения Маска на высокую должность в своем кабинете. Он подчеркнул, что у них состоялся продолжительный разговор, который длился более двух с половиной часов, и во время беседы они обсудили множество важных вопросов, включая перерасход государственных средств. Трамп охарактеризовал Маска как «очень умного человека», что подчеркивает его высокую оценку возможностей предпринимателя.

Маск, известный своими амбициозными проектами и инновациями, также поделился своими мыслями о необходимости назначения человека, который будет отвечать за эффективность работы правительства. Его идея о создании «Департамента эффективности государственного управления» вызвала интерес, особенно учитывая его связь с криптовалютой Dogecoin, которую он активно поддерживает. На своей странице в X Маск опубликовал изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта, с надписью «DOGE», что добавило юмора к серьезной теме.

Обсуждая экономические вопросы, Трамп акцентировал внимание на том, что налоговые льготы и стимулы часто не приносят ожидаемых результатов. Он подчеркнул, что, хотя он является поклонником электромобилей, ему также нравятся бензиновые и гибридные автомобили. Это говорит о том, что его подход к экономической политике будет многогранным и не ограничится лишь одной технологией.

Возможность назначения Маска в кабинет министров может значительно изменить динамику политической сцены в США. Маск, как один из самых влиятельных предпринимателей в мире, способен привнести новизну и инновации в государственное управление. Его опыт в области технологий и бизнеса может оказаться полезным в решении сложных задач, стоящих перед правительством.

Однако не все эксперты уверены, что такое назначение будет целесообразным. Некоторые считают, что Маск может столкнуться с трудностями в переходе от частного сектора к государственной службе, где требования и ожидания могут быть совершенно иными.