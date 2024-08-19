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По улицам Техаса проехал Cybertruck со статуей Илона Маска
На выходных в Браунсвилле, штат Техас, был замечен Tesla Cybertruck, буксирующий статую Илона Маска. Цель и предназначение этого необычного объекта пока остаются загадкой.

На минувших выходных в Браунсвилле, штат Техас (США), произошло необычное событие: Tesla Cybertruck, обернутый в черную матовую пленку, буксировал прицеп со статуей Илона Маска. Это зрелище привлекло внимание местных жителей и пользователей социальных сетей, но конкретные детали о предназначении статуи остаются неизвестными. Место, где произошло это событие, находится вблизи звездной базы SpaceX, что добавляет интриги к происходящему.

По информации, появившейся в зарубежных СМИ, статуя Илона Маска, буксируемая Tesla Cybertruck, якобы была запечатлена на видео, опубликованном пользователем X SE Робинсоном-младшим. Утверждается, что видеозапись была сделана Сандрой Хеленой Гарсиа в Браунсвилле, и на ней видно, как Cybertruck с прицепом проезжает мимо объектов SpaceX. Хотя статуя привлекла много внимания, ее назначение остаются неясными.

Интересно, что Илона Маска связывают с Браунсвиллом не только его деятельность в SpaceX, но и его щедрость. В 2021 году он пожертвовал 30 миллионов долларов на поддержку местных школ в этом районе. Возможно, статуя каким-то образом связана с этим вкладом, однако официальной информации по этому поводу пока нет.

Браунсвилл становится все более важным центром для SpaceX, которая активно развивает свою инфраструктуру в этом регионе. На базе Starbase ведется строительство нового промышленного объекта стоимостью 100 миллионов долларов. Этот проект включает в себя пятиэтажное офисное здание и специальный промышленный объект площадью около 93 000 квадратных метров. Ожидается, что новые сооружения значительно повлияют на экономику региона и создадут новые рабочие места.

Кроме того, SpaceX объявила о планах инвестировать около 15 миллионов долларов в строительство торгового центра в Браунсвилле. Первоначально в торговом центре будут расположены продуктовый магазин, кафе и несколько розничных магазинов. На втором этапе проекта планируется создание открытой террасы с видом на реку Рио-Гранде и крытого ресторана площадью около 325 квадратных метров. Ожидается, что завершение этого проекта состоится в конце текущего года.

#tesla #илон маск #spacex #cybertruck #браунсвилл
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