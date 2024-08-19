Lenovo готовит к выпуску новый игровой планшет Legion Y700 (2024) с процессором Snapdragon 8 Gen 3. Появление устройства на Geekbench уже подтвердило его мощные характеристики и ожидаемую производительность.

В мире мобильных технологий Lenovo продолжает удивлять пользователей своими инновациями. После успешного запуска планшета Legion Y700 в 2023 году, компания анонсировала новую модель, которая обещает стать еще более мощной и функциональной. Недавние утечки информации о планшете Legion Y700 (2024) на платформе Geekbench привлекли внимание геймеров и любителей технологий, поскольку они указывают на значительные улучшения в производительности.

Планшет Lenovo Legion Y700 (2024) с номером модели TB321FU был замечен в бенчмарке Geekbench, где продемонстрировал впечатляющие результаты. Устройство будет работать на базе новейшего процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, который обещает значительно повысить вычислительную мощность по сравнению с предыдущими моделями. В тестах планшет показал одноядерный результат 2209 и многоядерный — 6509, что указывает на его способность справляться с ресурсоемкими задачами, такими как игры и многозадачность.

Согласно информации из листинга, новый планшет будет оснащен 12 ГБ оперативной памяти, что также способствует высокой производительности. Это позволит пользователям запускать несколько приложений одновременно без потери скорости и отзывчивости устройства. Ожидается, что Lenovo представит Legion Y700 (2024) в Китае в ближайшие месяцы, а затем последует глобальный релиз, что сделает его доступным для широкой аудитории.

Как и его предшественник, модель 2024 года, вероятно, будет иметь 8,8-дюймовый дисплей, который станет отличной платформой для игр и мультимедиа. В 2023 году планшет Legion Y700 уже зарекомендовал себя благодаря своему 2,5K LCD-дисплею с частотой обновления 144 Гц и яркостью 500 нит, что обеспечивало пользователям четкое и плавное изображение. Переход на новую модель предполагает, что Lenovo может улучшить дисплей, добавив новые технологии, что сделает просмотр контента еще более приятным.

В дополнение к мощному процессору и дисплею, планшет будет иметь двойную заднюю камеру с 13-мегапиксельным основным датчиком и 2-мегапиксельным вторичным датчиком, а также 8-мегапиксельную фронтальную камеру. Это позволит пользователям не только наслаждаться играми, но и делать качественные фотографии и видеозвонки.

Планшет будет оснащен двумя портами USB Type-C 3.1 Gen2, которые поддерживают вывод изображения через DisplayPort 1.4. Это открывает новые возможности для подключения внешних мониторов и других устройств, что особенно полезно для геймеров и профессионалов, работающих с графикой.