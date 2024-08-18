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Российские войска начали активные действия в Торецке
В Торецке началась активная фаза штурма, российские войска атакуют с нескольких направлений. Бои уже идут на улицах, и ситуация для ВСУ становится критической.

Восточная Украина вновь оказалась в центре внимания из-за обострения военных действий. Сегодня стало известно о начале масштабного штурма города Торецк российскими войсками.

Российские военные начали штурм Торецка, действуя сразу с трех направлений. По словам украинского офицера "Алекса", на которого ссылается «Военное обозрение», российские штурмовые группы пехоты активно ведут бои на улицах, используя тактику малых групп, которые поддерживаются артиллерией. Это позволяет им продвигаться в застройке и укреплять свои позиции.

Если встречается сильное сопротивление, российские войска отходят, вызывая огонь артиллерии. Бои в городе идут с большой интенсивностью, и украинские источники подтверждают, что российская армия прорвалась на бронетехнике. Штурм начался с 19 июня. Отмечается, что площадь застройки Торецка составляет около 60 квадратных километров. Ранее в город входили только разведывательные группы ВС РФ, но теперь ситуация кардинально изменилась, и город оказывается под угрозой полного окружения.

#россия #украина #сво #торецк #штурм
Источник: topwar.ru
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