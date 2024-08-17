В Забайкалье началось строительство специальной дороги для грузовых автомобилей, которая соединит регион с границей Китая. Новый маршрут обеспечит безопасное движение и улучшит пропускную способность на пограничном пункте.

В свете растущих объемов грузоперевозок между Россией и Китаем, Забайкалье активно развивает свою транспортную инфраструктуру. Одним из значимых проектов стало строительство новой дороги, предназначенной исключительно для грузовых автомобилей, что позволит улучшить логистику и безопасность на границе.

Строительство дороги для грузовиков в Забайкалье началось вблизи международного автомобильного пункта пропуска «Забайкальск». Этот специализированный маршрут будет проложен параллельно федеральной трассе и составит всего 2 километра. На начальном этапе работ в июле была проведена подготовка участка: снятие верхнего слоя почвы и создание земляного полотна. В проекте задействованы 19 машин и 27 рабочих.

Новая дорога будет четырехполосной и обеспечит автопарковку на 112 мест. В начале маршрута планируется установка смотровой площадки с информационным стендом, что поможет водителям ориентироваться на новом участке. Также предусмотрены элементы интеллектуальной транспортной системы, включая динамические информационные табло, пост учета движения и видеонаблюдение, что повысит уровень безопасности и контроля на дороге.

По словам начальника Упрдор «Забайкалье» Азамата Илимбетова, создание этого подъезда позволит разделить потоки грузового и пассажирского транспорта, что значительно повысит безопасность и пропускную способность как самой дороги, так и пограничного пункта. Строительство планируется завершить к концу 2025 года, что станет важным шагом в развитии транспортной инфраструктуры региона.